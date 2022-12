RUGBY. Duel explosif à suivre entre Leolin Zas et Damian Penaud en Champions Cup

Ça risque de chauffer sur les ailes ce week-end en Champions Cup. D'un côté, Leolin Zas représentera la formation sud-africaine des Stormers, tandis que Penaud devrait surfer sur sa forme du moment.

Leolin Zas, un joueur peu connu

Bien que l'ailier des Stormers ne soit pas le plus connu du grand public, il représente néanmoins un danger pour Clermont ce week-end. Si Chelsin Kolbe, Arendse, Nkosi ou encore Moodie, ont empêché Zas d'intégrer la sélection nationale, ce n'est pour autant pas une raison de sous-coter ce joueur. De plus, ce dernier réalise un très bon début de saison, et figure même dans le XV type de l'United Rugby Championship, de la saison en cours. L'année dernière, il a inscrit un total de 12 essais en 17 matchs, ce qui le place parmi les meilleurs marqueurs du championnat. Doté d'une pointe de vitesse très élevée, le natif de Worcester possède également un bon gabarit : 1m84 pour 98 kg. Il sera le véritable facteur X des Stormers ce week-end.

CHAMPIONS CUP. Que valent les Stormers, champions de l'URC et futurs adversaires de Clermont ?

Deux profils avec des similitudes

Plus besoin de présenter Damian Penaud, un des meilleurs joueurs au monde actuellement, élu par ailleurs meilleur joueur de la tournée d'automne. Si l'actuel joueur du XV de France occupe aujourd'hui le poste d'ailier, il peut parfaitement couvrir le centre du terrain. En effet, c'est d'ailleurs avec le numéro 13 que Penaud s'est révélé à l'ASM, ainsi qu'en équipe de France à ses débuts. Leolin Zas est aussi formé pour jouer au centre, et possède quelques caractéristiques semblables à celle de Penaud sur un terrain de rugby. Ce joueur polyvalent est aujourd'hui sur l'aile gauche des Stormers, mais à l'instar de Penaud, il n'hésite pas à la déserter pour se rendre disponible au cœur du jeu. Les courses chaloupées de Penaud, parfois en travers, sont une des principales armes du joueur de Clermont, tandis que Leolin Zas préfère les duels en un contre un, souvent sur un appui décisif. RUGBY. Top 14. Damian Penaud : deux autres clubs rencontrés (et ce n’est pas Toulouse)Les deux joueurs sont d'âge quasiment égal (26 ans pour Penaud et 27 ans pour Zas), et ont un objectif en commun, participer à la prochaine Coupe du Monde en France. En ce qui concerne Penaud, mis à part une blessure (ce que l'on n'espère pas), il devrait sans aucun doute possible être parmi les joueurs appelés par Fabien Galthié. Pour Zas, le chemin est encore long, mais rien n'est fixé non plus en Afrique du Sud au niveau des ailiers, sauf Kolbe qui a un statut particulier. Si l'ailier des Stormers réalise une bonne campagne européenne, face à des équipes majeures, il ne serait donc pas impossible de voir le bonhomme porter le maillot des Springboks très prochainement. En attendant, ce match entre les deux formations sera un des chocs de cette première journée de Champions Cup, et de beaux duels sur le terrain sont en perspective.