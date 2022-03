RUGBY. L'ancien joueur de l'équipe de France Djibril Camara rejoint le staff d'une sélection nationale

Sans club depuis son départ de Bayonne, l'ancien arrière et ailier du Stade Français s'est engagé comme consultant pour l'équipe nationale du Sénégal.

On avait quitté Djibril Camara il y a environ deux ans, lors de son départ de Bayonne suite à quelques différends avec son manager et les dirigeants. Actuellement sans club et toujours blessé, l'ancien joueur du Stade Français a néanmoins décidé de revenir dans le monde du rugby ! Pas en tant que joueur, mais bien en intégrant le staff d'une équipe nationale : le Sénégal. C'est d'ailleurs le manager général des Lions, Omar Sy, qui l'a annoncé à Sport News Africa : "C’est une chance pour nous. Il va beaucoup nous apporter et en plus de manière bénévole. C’est un gros soutien technique au niveau du staff. Il est très impliqué et il va justement nous apporter ce qui nous manque pour arriver au haut niveau. C’est un joueur qui a touché le très haut et cela nous faisait défaut jusqu’ici".

Top 14 - Bayonne. Djibril Camara officiellement en arrêt, officieusement écartéUn renfort de poids pour le Sénégal donc, d'autant que Camara arrive juste avant les phases finales de la Rugby Africa Cup qui auront lieu en juillet dans le sud de la France. Ce dernier effectuera pour le moment un rôle de consultant. Pour rappel, ce tournoi est qualificatif pour la Coupe du Monde 2023, et verra les Lions affronter en quart de finale l'équipe d'Algérie.

