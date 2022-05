RUGBY. Non-respect du Stade Toulousain, des supporters du TFC lancent une pétition

Des supporters du TFC ont lancé une pétition ''contre'' le Stade Toulousain pour que le club rouge et noir respecte le nom des virages du Stadium.

Après la rencontre entre le Stade Toulousain et La Rochelle au Stadium il y a 10 jours, des supporters du club de Football de la ville, le TFC, se sont émus de constater l'absence des noms des virages du Stadium sur le site de la billetterie. En effet, lors de la phase de vente, on pouvait y lire uniquement "virage Est" et "virage Ouest". Là où les noms officiels sont "virage Brice Taton" et "virage Christophe Revault". Ainsi, des supporters ont décidé de lancer une pétition pour que le club de rugby respecte ces noms.

Le texte de la pétition, rappelle notamment l'histoire de la dénomination des virages du Stadium. "Le virage qui se trouve côté ouest porte, depuis le 2 avril 2022, le nom de Christophe Revault qui a été gardien du Toulouse Football Club et capitaine emblématique de l'équipe pendant une période difficile pour le club. Il est décédé le 6 mai 2021 à 49 ans". "Le virage qui se trouve côté Est porte le nom de Brice Taton depuis le 5 novembre 2009. Brice, supporter du Toulouse Football Club, a été assassiné à Belgrade avant un match du TFC par des hooligans. Il est décédé le 17 septembre 2009 à l'âge de 28 ans".

Les auteurs de la pétition rappellent de plus que le virage Est avait été renommé par le maire de l'époque, Pierre Cohen, en présence de l'ambassadeur de France en Serbie. Autre argument également avancé : une "désorientation" possible pour les supporters. En effet, lorsque le Stade Toulousain et le TFC avaient proposé un pack "foot+rugby" (TFC/Niort en Ligue 2 et Stade/La Rochelle en Top 14 en avril), une place dans un des virages pouvait, de fait, changer de nom d'un match à l'autre (virage Brice Taton et virage Est). Les auteurs de la pétition expliquent qu'il faut garder une cohérence pour ne pas perdre les supporters.