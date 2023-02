RUGBY. Quels Tricolores ont mérité d'intégrer l'équipe type de la 1ʳᵉ journée du 6 Nations ?

Après leur victoire compliquée en Italie, plusieurs joueurs de l'équipe de France de rugby ont réussi à se glisser dans l'équipe type de la première journée.

Planet Rugby

Keenan (Ireland)

Malins (England) - Jones (Scotland) - Morisi (Italy) - van der Merwe (Scotland)

Russell (Scotland) - White (Scotland)

van der Flier (Ireland) - Doris (Ireland) - Ritchie (Scotland)

Ryan (Ireland) - Flament (France)

Ferrari (Italy) - Turner (Scotland) - Fischetti (Italy)



RugbyPass

Keenan (Ireland)

Lowe (Irl) - Brex (Ita) - Tuipolotu (Eco) - van der Merwe (Scotland)

Ntamack (Fra) - White (Scotland)

van der Flier (Irlande) - Fagerson (Eco) - Richie (Eco)

Gray (Eco) - Ryan (Irl)

Cole (Ang) - Turner (Eco) - Baille (Fra)



rte.ie

Keenan (Irlande)

Capuozzo (Italy) - Fickou (France) - Tuipulotu (Scotland) - van der Merwe (Scotland)

Sexton (Ireland) - Dupont (France)

van der Flier (Irlande) - Doris (Ireland) - Ritchie (Scotland)

Ryan (Irlande) - Ruzza (Italy)

Bealham (Ireland) - Sheehan (Ireland) - Genge (England)

Midi Olympique

Keenan (Ireland)

Malins (England) - Jones (Scotland) - Fickou (France) - van der Merwe (Scotland)

Sexton (Ireland) - Dupont (France)

van der Flier (Irlande) - Fagerson (Eco) - Jelonch (Fra)

Ruzza (Italy) - Gray (Eco)

Sinckler (Ang) - Turner (Eco) - Schoeman (Eco)

Après leur victoire compliquée en Italie, les joueurs de l'équipe de France de rugby ne font pas vraiment l'unanimité au sein de la presse. Certains Tricolores ont tout de même réussi à se glisser dans les différentes équipes types de la première journée. Le très sérieux Planet Rugby n'a listé qu'un seul protégé de Galthié, le deuxième ligne Thibaud Flament. Aligné suite au forfait de Woki, il avait du pain sur la planche. Mais il s'est montré à son avantage en touche ainsi qu'en marquant le premier essai des Bleus grâce à un contre. Suffisant pour passer devant l'Irlandais Beirne et l'Ecossais Gray aux yeux du site anglais. Pour RugbyPass, Romain Ntamack, auteur de deux superbes diagonales au pied pour les essais de Ramos et Dumortier, a mérité de figurer dans l'équipe type. Quant au pilier Baille, il a montré une grosse activité ballon en main et été précieux en mêlée comme à son habitude. 6 NATIONS. L’Irlande privée de plusieurs joueurs primordiaux face au 15 de FranceLe Midi Olympique mentionne également un autre Toulousain en la personne d'Anthony Jelonch, un Racingman se glisse dans cette sélection. "La France s'est retrouvée sous une pression croissante en seconde période, mais Fickou a contribué à limiter les dégâts avec une démonstration défensive exceptionnelle", note le site irlandais Rte. Le centre a réalisé 16 plaquages, pour aucun raté, et s'est fendu de 14 courses. Bien que malmenés, les leaders tricolores ont montré une certaine sérénité sur le pré romain. A commencer par Antoine Dupont qui, selon Rte, n'a pas pas paniqué alors que l'Italie aurait pu mettre un terme à la formidable série des Bleus. Solide en défense avec douze plaquages, il a aussi cassé trois plaquages adverses. Mais c'est surtout dans ses prises de décisions et son jeu de passes que le demi de mêlée et capitaine tricolore s'est illustré. Nul doute qu'il faudra un très gros matchs de ces joueurs mais surtout une performance collective plus aboutie pour que la France s'impose en Irlande. 6 NATIONS. Quelle composition pour le 15 de France face à l'Irlande ? À vos votes !