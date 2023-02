6 NATIONS. L’Irlande privée de plusieurs joueurs primordiaux face au 15 de France

6 NATIONS. Jonathan Sexton de nouveau absent face au 15 de France ?Voilà de bien mauvaises nouvelles pour le XV du Trèfle. Ce lundi, la fédération irlandaise a annoncé que plusieurs joueurs primordiaux ne seraient pas de la partie à Dublin, face au XV de France pour le compte de la deuxième journée du Tournoi des 6 Nations. En effet, le demi de mêlée titulaire, Jamison Gibson-Park doit déclarer forfait pour la rencontre face aux Bleus. Blessé de dernière minute à Cardiff, le joueur du Leinster (30 ans, 23 sélections) manquera cruellement aux hommes d’Andy Farrell. Mais voilà, le numéro 9 ne sera pas le seul cadre qui regardera le match depuis les tribunes. Les piliers Cian Healy (35 ans, 121 sélections) et Tadhg Furlong (30 ans, 58 sélections) seront également forfaits. Ces derniers seront remplacés par Caolin Blade et Michael Milne. De gros coups durs donc pour l’Irlande, avant un match qui s’annonce déjà comme l’un des chocs (si ce n’est le choc) de cette édition 2023. À noter également que l’état du maître à jouer Jonathan Sexton est encore flou. Car si son sélectionneur s’est montré rassurant à son sujet, nul doute que l’ouvreur du Leinster arrivera très diminué dans son jardin ce samedi. À voir donc si Farrell prend le risque, ou non, de titulariser le joueur de 37 ans.

