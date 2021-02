RUGBY. De nouveaux formats de compétition à l'étude pour juillet et novembre

World Rugby a indiqué que les discussions au sujet du futur calendrier international du rugby se poursuivent. De nouvelles compétitions pourraient voir le jour.

Dans un communiqué, World Rugby a expliqué que les discussions se poursuivent sur le futur calendrier international. Ainsi, de nouveaux formats de compétition pour les fenêtres internationales de juillet et novembre sont à l'étude avec en tête, "la santé des joueurs, les opportunités de compétition pour les pays émergents du rugby et les retombées financières en faveur des milieux professionnels nationaux et internationaux", explique la fédération internationale. Le format actuel, à savoir juillet/novembre a été comparé au format testé cet automne sur octobre et novembre. Après évaluation, il a été "déterminé que le changement de format de compétition est la clé pour accroître l'intérêt et la valeur."



On pourrait donc imaginer un retour de la Coupe d'automne des nations dans les années à venir. Pas avant 2024 si on en croit l'un des principes validés par les différents acteurs concernés par ces potentiels changements de calendrier. Ainsi on apprend également qu'un nouveau format de compétition ne se déroulera pas lors d’une année de Coupe du Monde masculine et qu'il serait adapté lors d’une année de tournée des British & Irish Lions.