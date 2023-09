RUGBY. Coupe du monde. XV de France. Un retour de Cyril Baille avant les quarts ?

Le pilier du XV de France Cyril Baille pourrait faire son retour sur la pelouse lors des prochains matchs de la Coupe du monde face à la Namibie ou l'Italie.

Deux victoires en deux matchs, pour le moment, le contrat est rempli pour le XV de France dans cette coupe du monde. Les Bleus ont évité le piège tendu par l'Uruguay. Mais ils vont devoir monter progressivement en puissance en vue des quarts de finale. Prochains adversaires, la Namibie puis l'Italie.



Pas question de se faire surprendre côté tricolore. On peut donc s'attendre à deux matchs sérieux de la part du XV de France et sans doute à des retours. Après Anthony Jelonch, c'est Cyril Baille qui serait sur le point de retrouver le terrain. Une bonne nouvelle pour le groupe après la blessure face à la Nouvelle-Zélande de Julien Marchand. Touché aux ischio-jambiers, il sera absent pour une durée estimée à quatre semaines.



On pourrait le revoir pour les quarts de finale. Mais il sera à n'en pas douter en manque de temps de jeu. Son compère en première ligne devrait lui avoir l'occasion de fouler le pré avant les matchs couperets si on en croit les informations de Karim Ghezal, entraîneur de la touche de l'équipe de France.

Cyril, son évolution est progressive. Il remplit des cases qui font qu’il est quasiment apte. La décision se prendra de manière collective. Il n’y a pas eu d’arrêt sur sa progression, au contraire, elle a été assez importante la semaine dernière. Il a refait beaucoup de contacts, de poussées en mêlée avec William.

Comme c'est le cas depuis quatre ans, chaque membre du staff va composer son équipe pour le match face à la Namibie. L'encadrement fera ensuite des choix par rapport à chaque joueur. "Il y a chaque profil de joueur qu'il faut bien analyser de manière individuelle. Certains ont besoin d’enchaîner, certains ont besoin de couper. On va tenir compte de ça."



S'il n'y a pas vraiment de choix à faire au talon ou en deuxième ligne, on peut s'attendre à des évolutions derrière. On pourrait ainsi revoir Jonathan Danty au centre avant de lui redonner du temps de jeu avant les quarts. Si certaines nations n'opèrent pas un gros turnover entre chaque rencontre, le staff tricolore conserve sa ligne de conduite.



"Il va falloir bien arbitrer entre les deux matchs qui nous restent, pour faire tourner et garder le groupe sous pression. Tous les joueurs sont potentiellement sur la feuille de match. On va être très vigilants au temps de jeu, faire tourner pour équilibrer le temps de jeu", a commenté Fabien Galthié via Le Parisien. Une stratégie qui pourrait s'avérer payante sur le long terme. On sait que le format de la compétition est exigeant. La gestion de la fatigue est une donnée très importante pour enchaîner les matchs couperets. Les Bleus espèrent ainsi continuer de monter en puissance pour avoir un pique de forme à la fin du mois d'octobre.