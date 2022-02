RUGBY. Coupe du Monde. L'Espagne tout proche de la qualification

Après sa victoire à domicile face à la Roumanie, les Ibériques ont fait un très grand pas en vue de la qualification pour la Coupe du Monde en 2023 en France.

Ce serait une première depuis 1999. L'Espagne, est en position de force pour participer à la prochaine Coupe du Monde de Rugby en France l'an prochain. À la suite de sa très belle victoire bonifiée face à la Roumanie (un concurrent direct) 38 à 21, les coéquipiers de Manuel Ordas grimpent à la deuxième place du classement combiné du Rugby Europe Championship 2021 et 2022, comptant pour la qualification pour le Mondial.

Le Portugal, lui, s'est relancé dans la course en prenant également le bonus offensif face aux Pays-Bas (59-3). Les hommes de Patrice Lagisquet reviennent à une longueur des Roumains, qui affronteront la Géorgie dans deux semaines lors de la prochaine journée. Dans le même temps, l'Espagne recevra le Portugal dans ce qui s'annonce déjà être un véritable match couperet. Car les Espagnols, avec certes 3 points d'avances sur la Roumanie et 4 sur le Portugal, se déplaceront à Tbilissi pour une rencontre délicate face à la Géorgie, tandis que le Portugal recevra la Russie déjà éliminée (sous réserve de tenue du match étant donné la situation politique actuelle) et que la Roumanie jouera aux Pays-Bas.

Rien n'est donc fait pour la qualification !

Prochains matchs

Journée 4 *

Roumanie - Géorgie, samedi 12 mars à 16h30

Espagne - Portugal, dimanche 13 mars à 12h45

* la rencontre Russie - Pays-Bas a été reportée à une date ultérieure

Journée 5

Pays-Bas - Roumanie, samedi 20 mars à 13h15

Portugal - Russie, samedi 20 mars à 16h00

Géorgie - Espagne, dimanche 21 mars à 12h00

— Rugby Europe (@rugby_europe) February 27, 2022