RUGBY. Coupe du monde. ''Les Sud-Africains ont eu peur'', la composition spéciale XV de France fait réagir

L'Afrique du Sud a surpris beaucoup de monde avec sa composition face au XV de France. Moscato estime qu'ils ont eu peur. Fabien Galthié sait que ce n'est pas un hasard.

COUPE DU MONDE. De Klerk et Polard finisseurs face au XV de France, que nous mijotent les Springboks ?Ce vendredi, l'Afrique du Sud et le XV de France ont dévoilé leur composition pour le XV de France de Coupe du monde programmé dimanche à 21h au Stade de France. Pas de surprises chez les Bleus. Même le retour d'Antoine Dupont à la mêlée était prévisible depuis plusieurs jours. En revanche, les Springboks ont surpris beaucoup d'observateurs. Cobus Reinach et Manie Libbok ont été titularisés à la charnière tandis qu'Handre Pollard et Faf de Klerk auront un rôle de finisseur. "Les Sud-Africains ont eu peur", n'a pas hésité à lancer Vincent Moscato sur les ondes de RMC. Les Springboks peuvent-ils seulement avoir peur ? En revanche, ils sont loin d'être bêtes.

Comme les autres nations de ce Mondial, du moins celles qui peuvent se le permettre grâce à la profondeur de leur effectif, l'Afrique du Sud s'est adapté à son adversaire. Et la France est une équipe qui ne fait rire personne. Le temps des Bleus "imprévisibles" est terminé. On sait de quoi ils sont capables. Et surtout, on sait qu'ils sont capables de battre n'importe qui. On ne joue plus à pile ou face pour savoir quel sera le visage affiché par les Bleus sur le pré comme c'était encore le cas il y a quelques années. Les Boks ont donc adapté leur composition pour tenter de battre le XV de France. "Ils ont un demi de mêlée qui n'est quand même pas le plus voltigeur du monde. Faf de Klerk c’est un trapu, ce n’est pas un grand coureur. Ce n’est pas Dupont ! Donc ils ont mis un mec qui a des cannes extraordinaires, qui voltige davantage. Un mec qui joue et qui est capable de défendre davantage". RUGBY. XV de France. Et si la clé face aux Springboks, ce n'était pas la puissance mais la discipline ?Aux côtés du joueur du MHR Cobus Reinach, on retrouvera Manie Libbok qui selon Moscato défend davantage. Mais cela montre surtout qu'ils veulent jouer. Alors qu'on les attendait principalement sur le défi physique, ils montrent une autre facette : "Ils ne veulent pas se faire étouffer par le jeu français derrière. Ils savent que derrière, on a des velléités offensives très fortes et ils veulent contre les Danty, Penaud, etc."

Tout cela est très tactique et Fabien Galthié l'a bien compris aussi. "Pour bien connaître l'Afrique du Sud et son staff, s‘ils sont champions du monde, c'est qu’ils ont une approche tactique très pointue et très réfléchie. Ils sortent toujours une stratégie, un plan très bien étudié par rapport à l’adversaire. Ce n’est jamais le hasard qui les pousse à aligner une équipe."

Le coaching sera bien évidemment primordial d'un côté comme de l'autre. Chaque staff ayant une petite idée derrière la tête. Le sélectionneur des Bleus n'a d'ailleurs pas trop voulu en dire en conférence de presse. "Tactiquement, on ne va pas trop s’avancer sur ce que l’on a préparé pour dimanche." C'est de bonne guerre. "Sur la présence de Sekou, c’est pour pouvoir, selon le scénario et les stigmates, avoir différents leviers sur lesquels s’appuyer." COUPE DU MONDE. Danty vs De Allende : la boule de démolition face au poseur de ''fions''Côté sud-africain, Faf de Klerk et Pollard ne devrait pas cirer le banc non plus durant toute la partie. Tout ce beau monde va renter sur le pré. Mais contrairement à ce qu'ils ont fait contre l'Irlande, il n'y a pas sept avants chez les finisseurs, mais cinq. "Contre l’Irlande, ils se sont aperçus que ça ne fonctionnait pas forcément de vouloir "destroncher" les gonzes avec 7 avants qui rentrent. Donc, ils équilibrent davantage." Pour Moscato, cette stratégie à 7 avants ne peut pas fonctionner contre des nations comme l'Irlande ou la France. "Tu éclates qui ? Les Irlandais, tu les éclates ? La France, tu vas l'éclater devant ? Tu éclates que dalle ! Donc, ils équilibrent le jeu avec des mecs un peu plus coureurs."

Un changement de stratégie que le staff du XV de France a bien compris. "Ça fait deux semaines qu’ils observent ce qui se passe. Je pense qu’ils nous connaissent très bien. Leur choix d’aligner une composition d’équipe un peu particulière avec quelques changements et leur choix d’un 5-3 est fondé, il est tactique, stratégique et réfléchi. C’est un jeu d’échecs. Préparer ces matchs-là, c’est un niveau de stratégie poussée à son paroxysme. C’est parfait." Fabien Galthié n'est également pas du genre à faire les choses au hasard. On a hâte de voir quelle tactique aura le dessus sur l'autre dimanche soir.