RUGBY. Coupe du monde. Et si le Rochelais Tawera Kerr-Barlow était le sauveur tant attendu par l'Australie ?

L'ancien vainqueur de la Coupe du monde avec les All Blacks Tawera Kerr-Barlow est une vraie option pour le sélectionneur de l'Australie Eddie Jones.

RUGBY. Les 5 choses à retenir du Rugby Championship en vue du MondialA quelques semaines du coup d'envoi de la Coupe du monde, l'Australie n'affiche pas le visage d'un futur champion du monde. Et pour cause, les Wallabies ont perdu leurs trois matchs dans le Rugby Championship. Pire encore, ils n'ont gagné que cinq rencontres depuis l'été dernier ! On est donc loin des performances des cadors comme l'Irlande, la France et la Nouvelle-Zélande.



L'arrivée d'Eddie Jones devait permettre aux Australiens de retrouver des couleurs. Force est de constater que l'ancien sélectionneur de l'Angleterre n'a pas trouvé la bonne formule. Alors qu'il ne reste qu'une poignée de semaines avant le coup d'envoi du Mondial, le technicien continue de tester des joueurs à des postes clés.



Alors que les Bleus et les All Blacks ont une charnière attitrée depuis plusieurs années maintenant, l'Australie se demande encore qui aligner lors du Mondial. White et Cooper avaient démarré le Rugby Championship avant que Jones ne donne sa chance à McDermott et Gordon. Un choix loin d'être payant puisque les Wallabies ont été corrigés par la Nouvelle-Zélande. Ils auront à nouveau une chance de se montrer samedi en terres néo-zélandaises. Mais on peut craindre le pire.



En coulisses, des voix s'élèveraient pour qu'Eddie Jones donne sa chance à un joueur dont le talent n'est plus à présenter : Tawera Kerr-Barlow. L'année dernière, le Rochelais a révélé son désir de représenter l'Australie et était disponible pour jouer sous l'ancien entraîneur-chef Dave Rennie – avec qui il a remporté deux titres de Super Rugby chez les Chiefs – si ses services étaient requis. Des contacts avaient eu lieu, l'Australie n'avait pas donné suite.



Kerr-Barlow a joué 27 tests pour les All Blacks entre 2012 et 2017, remportant la Coupe du monde de rugby 2015. Il n'a cependant pas joué pour la Nouvelle-Zélande depuis la tournée des Lions britanniques en 2017. Grâce au nouveau règlement de World Rugby, il est éligible pour changer d'allégeance vers son pays de naissance.



Selon un rapport de The Roar, le joueur de 32 ans pourrait jouer pour l'Australie A contre le Portugal la veille du dernier match de préparation de la Coupe du monde de rugby des Wallabies contre la France le 27 août. Le média ajoute qu'il ferait partie des options de Jones. Il aurait parlé aux responsables de la fédération australienne afin d'être une option potentielle pour la Coupe du monde.



Néanmoins, il y a du monde devant lui. Nic White, Ryan Lonergan et Tate McDermott font actuellement partie de l'équipe des Wallabies en vue de la coupe du monde. Néanmoins, Eddie Jones ne pourra pas conserver tout le monde. Sans oublier qu'une blessure à ce poste pourrait conduire à une convocation de l'ex-All Black. Joueur d'expérience, double champion d'Europe, il a l'avantage d'être déjà en France.