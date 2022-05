RUGBY. Coupe du monde 2023. Les Bleus ont leur camp de base et ce n'est pas Marcoussis

Coupe du monde 2023 : les All Blacks, l'Australie et les Fidji ont choisi leur camp de base !On savait par soucis d'équité que l'équipe de France ne séjournerait pas à Marcoussis pendant la Coupe du monde 2023 qui aura lieu en France. Le CNR sera mis disposition d'une autre nation. Le Figaro avance que cela pourrait être les Tonga. Finalement, les Bleus ne seront pas dans le sud de l'Hexagone, comme souhaitait par le staff selon RMC, mais autour de Paris. C'est en effet Rueil-Malmaison, ville des Hauts-de-Seine à l'ouest de Paris, qui a été retenue par l'organisation pour accueillir Antoine Dupont et ses coéquipiers pendant la durée de la compétition. Ils y prépareront notamment le match d'ouverture tant attendu face à la Nouvelle-Zélande. Pour rappel, les All Blacks n'ont jamais perdu un match de poules. C'est donc un énorme défi qui attend les Tricolores. Coupe du Monde. Les Springboks auraient trouvé leur camp de base dans le sud de la FranceMais ce n'est pas un lieu inconnu pour ces derniers puisqu'ils résident notamment à l’hôtel Renaissance, un établissement 4 étoiles, avant leurs rencontres dans le Tournoi des 6 Nations. "Les joueurs du PSG y ont par ailleurs leurs habitudes", ajoute RMC. Ouest France rappelle que les Bleus y avaient été avant le Crunch contre l'Angleterre. Ils pourront profiter des installations du Rueil Athletic Club. Pour rappel, les Boks seront dans le sud de la France et bénéficieront des structures du RCT tandis que la Nouvelle-Zélande aura à disposition celle du LOU Rugby. Une certaine forme "d'inconfort" qui sied cependant à Fabien Galthié. Ses protégés avaient notamment préparé le Tournoi avec la Légion étrangère. À Rueil-Malmaison, ils auront cependant quatre terrains de rugby à disposition, un gymnase, une piscine et un spa, note Le Figaro. Entre les différents stages de préparation depuis le mois de juin, et les déplacements pour les matchs pendant la compétition, les Bleus y seront environ un mois.

