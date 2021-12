Coupe d'Europe. Arthur Iturria (ASM) inquiet et dubitatif avant le coup d'envoi de la Champions Cup

Alors que Clermont s'apprête à affronter l'Ulster pour les débuts en Champions Cup, le Clermontois Iturria s'inquiète de la Covid et de la bonne tenue des matchs.

COUPE D'EUROPE. Le saviez-vous : l'EPCR a anticipé les pires scénariosLe coup d'envoi de la Coupe d'Europe édition 2021/22 est imminent. Et ce, alors que la reprise épidémique se fait de plus en plus ressentir. Les contraintes sanitaires rajoutent du flou pour les participants et organisateurs, notamment des risques de forfaits pour les équipes qui compteraient des cas de covid dans leurs rangs. Les exemples du Munster et de Cardiff, impactés et qui ont dû s'isoler plusieurs jours en Afrique du Sud, pourraient être les premiers d'une longue liste. Champions Cup. Face au Covid, l'EPCR prend une décision radicale pour le bon déroulé de la compétitionCette situation, Arthur Iturria la trouve quelque peu inquiétante. Chez nos confrères auvergnats de La Montagne, le Bayonnais de naissance ne mâche pas ses mots. "La Coupe d'Europe dans ces circonstances ne devrait pas avoir lieu", lance-t-il d'entrée. Il craint pour l'équité de la compétition ainsi que la santé des joueurs.

Perdre ou gagner 28-0, ce n’est pas forcément équitable quand tu n’as pas joué [...] Même si c’est une compétition énorme à jouer et que je suis le premier à avoir envie de disputer des rencontres européennes, je ne vois pas trop l’intérêt dans les conditions dans lesquelles elles vont se jouer. Quand je vois comment les frontières se ferment, j’ai du mal à comprendre pourquoi on prend tant de risques.

Son entraineur Jono Gibbes fait plus preuve de sagesse et considère que l'EPCR a trouvé un bon compromis. Finaliste l'an dernier avec La Rochelle bien que n'ayant joué qu'un match de poule, la perspective de 8ᵉ de finale en aller-retour le motive : "Ajouter des matchs à élimination directe est peut-être une bonne chose et sûrement aussi un bon compromis pour les diffuseurs télé ". Désormais, "il n'y a plus aucune marge. Chaque point est précieux et chaque point que l'adversaire n'empoche pas est précieux aussi. Cela exige d’être aussi performant qu’en phase finale". La compétition pourrait toutefois être biaisée comme la saison dernière par des forfaits et victoires sur tapis verts. On se souvient notamment de Toulon lors de la première journée à Llanelli et en huitièmes de finale au Leinster, ainsi qu'à Exeter contre Toulouse en poule. Clermont doit affronter les Irlandais de l'Ulster à Marcel-Michelin ce week-end, puis se déplacera chez les Anglais de Sale lors de la 2ᵉ journée.