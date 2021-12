COUPE D'EUROPE. Le saviez-vous : l'EPCR a anticipé les pires scénarios

L'EPCR a dévoilé une matrice de résolution des résultats afin d'anticiper tous les scénarios possibles pour la Champions Cup et la Challenge Cup.

COUPE D'EUROPE. Première victoire sur tapis vert avant le coup d'envoi de la Champions CupOn se pensait en sortie de crise sanitaire, mais la Covid a remis le couvert. Si le Top 14 et la Pro D2 ont été épargnés depuis le début de la saison, ce n'est pas le cas de la Coupe d'Europe. Les récents voyages des formations britanniques dans le cadre du United Rugby Championship a fait craindre le pire pour la première journée de Champions Cup. Pour l'heure, seule une rencontre a été annulée. En effet, les Scarlets ne sont pas en mesure d'aligner une équipe compétitive face à Bristol. Aussi, la formation anglaise s'est vue attribuer la victoire avec le bonus offensif. En effet, aucun report n'est possible en raison du calendrier très serré de la saison. Aussi, l'EPCR a défini une matrice de résolution des résultats pour anticiper tous les cas de figure. Si par exemple, aucune des deux équipes ne peut jouer, il aura match nul et chacune recevra deux points. Néanmoins, si l'équipe qui se déplace peut jouer, mais ne peut pas voyager en raison de décisions gouvernementales, elle sera déclarée vainqueur si la formation qui recevait ne peut de son côté pas jouer. "On espère donc que cette solution représente "l'option la moins pire" pour résoudre les résultats des matches dans le cas très insatisfaisant où un match ne peut être joué." Crédit photo : EPCR



Quid des rencontres de phases finales ? Ici aussi, l'EPCR a prévu une matrice qui n'a pas pour but "de répartir les responsabilités ou de suggérer que l'une ou l'autre équipe est en quelque sorte fautive parce que le match n'a pas pu avoir lieu." Ainsi, dans le cas où l'équipe qui se déplace peut jouer mais ne peut pas voyager, et que l'équipe qui reçoit ne peut pas accueillir le match sur son terrain, c'est cette dernière qui aura match gagné. Crédit photo : EPCR