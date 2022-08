RUGBY CHAMPIONSHIP. L'Afrique du Sud avec De Klerk et Gelant pour affronter l'Australie

Après deux rencontres disputées face à la Nouvelle-Zélande (1 victoire et 1 défaite), l'Afrique du Sud s'apprête à défier les Australiens ce week-end. Pour ce faire, le sélectionneur des Boks Jacques Nienaber a décidé de faire quelques changements, le plus important étant la titularisation de Faf de Klerk à la mêlée. Jaden Hendrikse, lui, sera remplaçant. Sorti sur blessure face aux Blacks, Jesse Kriel ne pourra pas tenir sa place à l'aile : c'est donc le futur Racingman Warrick Gelant qui occupera le poste d'ailier. Sur le banc, Elton Jantjies et Frans Steyn intègrent également l'équipe.

L'arrogance des Boks, la patience des vieux All Blacks, la presse étrangère analyse Afrique du Sud/Nouvelle-ZélandeSamedi, les Boks feront face à des joueurs australiens revanchards, qui ont récemment subi un revers historique face à l'Argentine lors de la dernière journée du Rugby Championship (48-17).

👉 De Klerk and Gelant to start in Adelaide on Saturday

🦘 Big challenge await the Boks against the Wallabies

🗣️ “Australia are always a tough force at home”

🔗 Team announcement: https://t.co/QUbooAYbSc#StrongerTogether #StrongerForever #AUSvRSA #CastleRugbyChampionship pic.twitter.com/YESHym1eQv