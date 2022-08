L'arrogance des Boks, la patience des vieux All Blacks, la presse étrangère analyse Afrique du Sud/Nouvelle-Zélande

Au lendemain de la victoire de la Nouvelle-Zélande sur l'Afrique du Sud dans le Rugby Championship, tour d'horizon des analyses de la presse étrangère.

Ce samedi, les All Blacks sont revenus d'entre les morts selon IOL pour s'offrir une victoire ô combien importante sur les Springboks. Le chroniqueur du site sud-africain va encore plus loin en écrivant que "l'arrogance des Springboks leur a coûté une rare opportunité d'enfoncer une équipe All Blacks vulnérable". Selon lui, le staff n'a pas fait les bons choix de joueur en faisant notamment démarrer Dweba aux dépens d'un Marx qui avait été excellent une semaine plus tôt. "Et le pauvre vieux Duane Vermeulen était malheureusement à la traine et m'a rappelé quand Heyneke Meyer a embarrassé Juan Smith en le rappelant chez les Boks pour un match contre l'Argentine en 2014, après une absence de quatre ans." L'incapacité des Sud-Africains à remporter la possession a été la clé de leur défaite. Ils savaient pertinemment que les Néo-Zélandais leur proposerait un tout autre défi, mais ils n'ont pas été en mesure d'y répondre. En dépit d'un Lukhanyo Am héroïque, pour reprendre les termes de Sport24, "ils ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes après avoir commis une myriade d'erreurs en première mi-temps qui ont permis aux All Blacks de gagner en confiance."



"Les All Blacks ont bien commencé ce match ; ils l'ont terminé avec brio. Du premier au dernier coup de sifflet de Luke Pearce, c'était quelque chose comme les vieux All Blacks", analyse le Times. Chose rare ces derniers temps pour les hommes de Foster, ils ont été les premiers à marquer. Eux qui avaient plus souvent l'habitude d'entames de matchs ratées. "En manque de possession et d'occupation ces dernières semaines, ce sont les Kiwis qui ont maintenu l'opposition à zéro pendant la première demi-heure." Cependant, le plus dur reste à venir pour les All Blacks. "Maintenant, ils doivent prouver que c'était plus qu'un cas isolé. En battant les Springboks, Cane et co ont donné à leur entraîneur-chef un peu de répit." Les Néo-Zélandais vont maintenant jouer deux matchs à la maison contre des Argentins qui ont passé près de 50 points à l'Australie. Ils n'ont donc pas le droit à l'erreur. VIDEO. Rugby Championship. Victoire record de l'Argentine sur l'Australie avec 7 essais marquésLes deux prochaines semaines vont être déterminantes pour les All Blacks. "Foster lui-même a déclaré qu'il n'avait aucune idée de son avenir", rapporte The Guardian. Des discussions sérieuses vont avoir lieu. Mais ce match a laissé entrevoir de belles améliorations côté kiwi. "Les All Blacks étaient meilleurs dans la mêlée, les rucks et sous le ballon haut, tous les domaines dans lesquels ils avaient lutté il y a sept jours à Mbombela." On peut y avoir l'impact du coach des avants Jason Ryan. "Son travail a été solide et j'ai vraiment senti que nous créions quelques opportunités. Samedi dernier, nous avions tellement d'envie que nous précipitions les choses. Alors qu'aujourd'hui, nous avons juste été plus patients", a commenté Foster via Stuff. Alors que les Néo-Zélandais se sont réveillés, les Sud-Africains se sont trop reposés sur leurs acquis. "Endormis ! C'est ce qu'étaient les Springboks du coup de sifflet final à Mbombela au premier coup de feu à Ellis Park", ajoute IOL Sport. En voyage en Australie, ils pourraient également faire les frais des envies de revanche des Wallabies après leur déconvenue en Argentine.