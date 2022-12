RUGBY. CHAMPIONS CUP. Un Tricolore plébiscité par la presse, est-ce celui auquel vous pensiez ?

Plusieurs internationaux français ont été plébiscités par la presse après la première journée de Champions Cup. Découvrez les équipes types des médias.

Planet Rugby

Dulin (La Rochelle)

Raka (Clermont) - Ringrose (Leinster) - Esterhuizen (Harlequins) - Mapimpi (Sharks)

du Preez (Sale) - Dupont (Toulouse)

van der Flier (Leinster) - Alldritt (La Rochelle) - Ewers (Chiefs)

Chessum (Leicester) - Tuisue (Gloucester)

Sadie (Sharks) - Sheehan (Leinster) - Rodd (Sale)



Telegraph

Watson (Leicester)

Lowe (Leinster) - Darmon (Montpellier) - Kelly (Leicester) - Mapimpi (Sharks)

Byrne (Leinster) - van der Linde (Bulls)

van der Flier (Leinster) - Doris (Leinster) - Ewers (Chiefs)

Chalureau (MHR) - Ryan (Leinster)

Falatea (UBB) - van der Merwe (Sale Sharks) - Rodd (Sale)

rte.ie

Dulin (La Rochelle)

Mapimpi (Sharks) - Ringrose (Leinster) - Esterhuizen (Harlequins) - Lowe (Leinster)

Plisson (Clermont) - van der Linde (Bulls)

van der Flier (Leinster) - Doris (Leinster) - Ewers (Chiefs)

Meafou (Toulouse) - Lavault (La Rochelle)

Falatea (UBB) - Sheehan (Leinster) - Rodd (Sale)

Midi Olympique

Dulin (La Rochelle)

Boudehent (La Rochelle) - Ringrose (Leinster) - Moala (ASM) - Mapimpi (Sharks)

Farrell (Saracens) - van der Linde (Bulls)

Tixeront (ASM) - Doris (Leinster) - Ewers (Chiefs)

Chalureau (MHR) - Tuisue (Gloucester)

Lamositele (MHR) - Marchand (Toulouse) - Rodd (Sale)

Malgré de belles victoires des clubs du Top 14 en Champions Cup, rares sont les Tricolores à avoir fait l'unanimité dans la presse au moment de concocter une équipe type. Un joueur se détâche cependant : Brice Dulin. L'arrière "a été en vue pendant tout le match et a joué un rôle important dans la fessée colée aux Saints à La Rochelle samedi", note Planet Rugby. Si les Irlandais de RTE ont salué la performance du Toulousain Ramos dans le brouillard de Thomond Park, ils ont également mis en avant Dulin pour son essai, sa passe décisive pour Seuteni ou encore les 98 mètres qu'il a parcouru ballon en main. "L’arrière aux 36 sélections n’a pas fait ses 32 ans, il a joué les 80 minutes sans sourciller d’abord puis il a constamment mis son équipe dans le sens de la marche, par des passes, des accélérations, des relances ou des coups de pieds de toute sorte", ajoute Rugbyrama pour coroborer le choix du Midi Olympique. VIDEO. Revanchard et plein de fourmis dans les jambes, Antoine Dupont a fait souffrir le MunsterSes coéquipiers Lavault, Plisson ou encore Boudehent et Alldritt ont aussi eu droit à des mentions. Tout comme les Toulousains Dupont, Marchand ou encore Meafou. Sans oublier les Clermontois Raka, Plisson et Tixeront. Deux joueurs français sortent un peu plus du lot aux yeux des médias : les néo-Tricolores Sipili Falatea et Bastien Chalureau. Celui-ci a été particulièrement en vue en défense avec le MHR avec 21 plaquages lors de la victoire face au London Irish. Quand au Bordelais, il a non seulement marqué un essai mais aussi participé à une autre réalisation de l'UBB à Gloucester. Insuffisant pour l'emporter certes, mais assez pour briller aux yeux des journalistes. "Falatea a été explosif avec le ballon en main et a percé la défense de Gloucester pour un essai en trois minutes", écrit ainsi le site irlandais RTE.