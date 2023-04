RUGBY. CHAMPIONS CUP. Les arbitres des demi-finales dévoilés : une vieille connaissance pour Toulouse

Ce jeudi, l'EPCR a dévoilé les arbitres qui dirigeront les demi-finales de Champions Cup et de Challenge Cup, qui auront lieu le week-end du 29 et 30 avril.

Si ce week-end, Toulousains, Rochelais et Toulonnais tenteront d'engranger des points en Top 14, ces derniers garderont certainement dans un coin de leur tête les demi-finales de Coupe d'Europe, qui auront lieu le 29 et 30 avril. Des rencontres au sommet, puisque par exemple, le Stade Toulousain se déplacera dans l'antre du favori de la Champions Cup, le Leinster. Un affrontement qui, comme annoncé par l'EPCR ce jeudi, sera dirigé par l'un des arbitres les plus expérimentés du circuit, Wayne Barnes. Celui-ci sera accompagné par ses compatriotes Luke Pearce et Adam Leal. De son côté, le Stade Rochelais, qui recevra les Anglais d'Exeter, se verra arbitré par le Sud-Africain Jaco Peyper, soutenu par Andrew Brace et Andrea Piardi. À noter que cette demi-finale sera le premier match de Champions Cup pour Jaco Peyper. Quant à la Challenge Cup, les rencontres seront dirigées par Karl Dickson d'un côté (pour Toulon - Benetton Rugby), et par Mathieu Raynal de l'autre (pour Scarlets - Glasgow).

Champions Cup :

Leinster vs Toulouse : Arbitre : Wayne Barnes (Ang); Arbitres assistants : Luke Pearce (Ang), Adam Leal (Ang); arbitre vidéo : Stuart Terheege (Ang)

: La Rochelle vs Exeter : Arbitre : Jaco Peyper (Afr.S); Arbitres assistants : Andrew Brace (Irl), Andrea Piardi (Ita); arbitre vidéo : Brian MacNeice (Irl)

Challenge Cup :

Toulon vs Benetton Rugby : Arbitre : Karl Dickson (Ang); Arbitres assistants : Matthew Carley (Ang), Christophe Ridley (Ang); arbitre vidéo : Tom Foley (Ang)

Scarlets vs Glasgow : Arbitre : Mathieu Raynal (Fra); Arbitres assistants : Pierre Brousset (Fra), Tual Trainini (Fra); arbitre vidéo : Eric Gauzins (Fra)

Vidéo. Les Lions se plaignent de leurs conditions de vol après leur élimination en Challenge Cup