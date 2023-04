"Rugby. Champions Cup. Gagner au Leinster, une tâche presque impossible pour le Stade Toulousain ?"

6 septembre 1997, c’est la date du dernier succès toulousain en terre irlandaise face au Leinster. Samedi, les coéquipiers d’Antoine Dupont devront conjurer le sort pour espérer accrocher une 6ème étoile.

“Combattre nos vieux démons”, déclare Ugo Mola en conférence de presse pour aborder la demi-finale face au Leinster. Pour cause : une victoire pour six défaites, voilà le bilan du Stade Toulousain face au Leinster à Dublin. Le groupe d’Ugo Mola sans cesse à la recherche de nouveaux records à battre tient une motivation supplémentaire (s'il en fallait une). Le défi est de taille et ils le savent, les 23 hommes qui iront défier le Leinster samedi ont pour la plupart joué les trois dernières rencontres opposant les deux formations. Si la première défaite (29 - 13, le 12 janvier 2019) n’était pas un match à enjeux, car les deux clubs jouaient un match de poules en étant assurés de participer aux phases finales, le Stade Toulousain a ensuite subi deux éliminations en demi-finale de Champions Cup. Deux défaites significatives à l’Aviva Stadium (30 - 12 le 21 avril 2019 et 40 - 17 le 14 mai 2022) qui offrent des leviers de motivation supplémentaires, les toulousains sont en effet plus habitués à donner des leçons qu'à en prendre.

Un effectif reposé

Les toulousains semblent malgré ce constat glaçant capables cette année de renverser l’ogre irlandais dans son antre. L’avance en championnat a permis à Ugo Mola de préserver ses hommes forts là où l’année dernière les cadres avaient semblé épuisés après une saison en flux tendu comme l’explique Mathis Lebel en conférence de presse ce mardi : “On a dû cravacher, on a pu lâcher zéro match pour espérer se qualifier. La saison était interminable.”

Alors quête de records, soif de revanche ou sursaut d'orgueil les motivations toulousaines sont infinies pourtant, il ne faudrait pas que l'enjeu prenne le pas sur le jeu. Comme tout match de rugby, il faudra être présent dans l’intensité qui plus est face au Leinster maître en la matière. Ugo Mola a les hommes pour répondre à ce fabuleux défi !