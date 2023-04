RUGBY. CHAMPIONS CUP. Quel XV de départ pour la demi-finale du Stade Toulousain face au Leinster ? Notre compo face aux Irlandais

Quelqu’un a-t-il déjà vu Flament rater un match ? Cet homme est la définition de la constance au plus haut niveau. Il n’est jamais sorti du terrain lors du dernier Tournoi des 6 Nations avec les bleus et on comprend pourquoi ! Assurance tous risques en touche, porteur de ballons capable de perforer la défense adverse et chien de garde sur sa ligne : il est indispensable.