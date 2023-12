RUGBY. Champions Cup. Le Stade Toulousain face à Cardiff avec Kinghorn et le All Black Laulala

Ce samedi, le Stade Toulousain reçoit Cardiff dans le cadre de la première journée de Champions Cup. Découvrez les compositions des équipes.

Ce samedi, le Stade Toulousain reçoit Cardiff dans le cadre de la première journée de Champions Cup. Un match pris très au sérieux par le champion de France en titre. Ugo Mola a en effet aligné une très grosse équipe.

La charnière sera composée d'Antoine Dupont et Thomas Ramos. L'arrière du XV de France laisse le numéro 15 à un autre international : l'Ecossais Blair Kinghorn, tout juste débarqué en France. FLASHBACK. VIDEO. Il y a 2 ans presque jour pour jour, Antoine Dupont faisait de TOUT à CardiffDevant, on retrouve les Tricolores Baille, Mauvaka et Aldegheri en première ligne. Meafou est associé à Arnold dans la cage tandis que Flament glisse au poste de numéro 6. Il évoluera avec Roumat et Jelonch en troisième ligne.

Aux ailes, Lebel et Retière ont été choisis par le staff tandis qu'Ahki et Barassi formeront la paire de centres du Stade Toulousain face aux Gallois. Vos Matchs Toulouse/Cardiff et La Rochelle/Leinster à quelle heure et sur quelle chaîne ?Le staff toulousain a choisi un banc à cinq avants et trois 3/4 dont le talentueux Paul Costes. On retrouve aussi chez les finisseurs le All Blacks Nepo Laulala, qui va jouer son premier match sous ses nouvelles couleurs.

Toulouse 1 Baille 2 Mauvaka 3 Aldegheri 4 Meafou 5 Arnold 6 Flament 8 Roumat 7 Jelonch 9 Dupont 10 Ramos 11 Retière 12 Ahki 13 Barassi 14 Lebel 15 Kinghorn 16 Cramont 17 Neti 18 Laulala 19 Faasalele



20 Placines 21 Costes 22 Germain 23 Chocobares

Côté gallois, les internationaux Tomos Williams et Josh Adams sont présents, respectivement à la mêlée et à l'aile. Départs, blessures, emmerdes : que vaut Cardiff, premier adversaire du Stade Toulousain en Champions Cup ?