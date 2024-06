RUGBY. Champions Cup 2024/2025 : Clubs qualifiés et dates clés révélés ! A vos calendriers

Les clubs en lice pour l'Investec Champions Cup 2024/2025 sont dévoilés ! Avec un tirage au sort prévu le 2 juillet à Cardiff, préparez-vous pour une nouvelle saison intense dès décembre.

L'EPCR a dévoilé les clubs qualifiés et la date du tirage au sort pour l'édition 2024/2025 de l'Investec Champions Cup. Le rendez-vous est fixé au mardi 2 juillet à Cardiff. Sachez que la phase de poules de l'édition 2024/2025 conservera le même format que l'an dernier.

Près d'1 milliard sur la table : Le Qatar à deux doigts de conclure un accord historique avec World RugbyLes hostilités commenceront en décembre, avec quatre week-ends de matchs répartis sur deux mois. Les dates précises sont les suivantes : 6/7/8 décembre et 13/14/15 décembre 2024, puis 10/11/12 janvier et 17/18/19 janvier 2025.

Le Top 14 sera bien représenté avec le Stade Toulousain, le Stade Français Paris, l'Union Bordeaux-Bègles, le RC Toulon, le Stade Rochelais, le Racing 92, Castres et l'ASM. Pour rappel, le trophée a été remporté par un club français lors des quatre dernières éditions avec deux titres pour Toulouse en 2021 et 2024 et deux pour La Rochelle en 2022 et 2023.

Les meilleurs cotes avec notre partenaire Grenoble gagne de 1 à 7 points face à Montpellier x5,40 Voir sur UBB en tête à la pause et à la fin x1,50 Voir sur RCT/La Rochelle, 2e période avec le plus de points x1,86 Voir sur

Du côté des équipes du United Rugby Championship, nous retrouverons des poids lourds tels que le Munster, le Leinster et les Glasgow Warriors, sans oublier les Bulls, les Stormers, l'Ulster, Benetton Rugby et les Sharks. Lesquels ont remporté la Challenge Cup il y a quelques semaines.

RUGBY. ''Sharks, Leinster et Toulouse étaient au même niveau'' : quand un ancien Springbok s'enflammeLes clubs de la Gallagher Premiership ne sont pas en reste, avec les Northampton Saints, récemment titrés en Angleterre, Bath Rugby, Sale, les Saracens, Bristol, les Harlequins, Exeter et Leicester. Tous prêts à en découdre pour soulever le trophée tant convoité.

Week-ends de la saison 2024/2025 Journée 1 – 6/7/8 décembre

Journée 2 – 13/14/15 décembre

Journée 3 – 10/11/12 janvier 2025

Journée 4 – 17/18/19 janvier 2025

Huitièmes de finale – 4/5/6 avril 2025

Quarts de finale – 11/12/13 avril 2025

Demi-finales – 2/3/4 mai 2025

Finale 2025 de l’EPCR Challenge Cup – Principality Stadium, Cardiff; vendredi 23 mai

Finale 2025 de l’Investec Champions Cup – Principality Stadium, Cardiff; samedi 24 mai

La capitale galloise, qui a déjà accueilli sept finales de la H Cup / Champions Cup, sera le théâtre de la finale de l'EPCR Challenge Cup le vendredi 23 mai 2025, suivie de la grande finale de l'Investec Champions Cup le samedi 24 mai. Nul doute que le célèbre Principality Stadium, dont la capacité est de 74 000 places, fera le plein.

Ne manquez pas le tirage au sort, retransmis en direct sur EPCRugby.com le 2 juillet à partir de 12h00 (heure française) pour l'EPCR Challenge Cup, suivi de l'Investec Champions Cup à 12h20.