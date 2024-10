RUGBY. ''C'est une légende qui s'effondre'', ce club de Nationale 2 vers un dépôt de bilan inévitable

C'est une bien triste nouvelle que nous apprenons ce mardi 1er octobre. Après des mois à essayer de combler un déficit financier important, le Stade dijonnais se dirige vers un dépôt de bilan.

Coup dur pour le rugby français et pour les supporters de Dijon. Relégué en Nationale 2 en 2022, suite à une saison compliquée sur le plan sportif, le Stade Dijonnais est désormais contraint de déposer le bilan, avec un immense trou financier.

Selon les informations du Bien Public, ce serait le président de la SASP, Alain Collardot, qui aurait annoncé la nouvelle aux joueurs ce mardi matin. Le dépôt de bilan serait effectif mardi prochain.

Le Midi Olympique indique un passif estimé à 1,5 million d'euros, ce qui ne laissait que peu de chance à la direction dijonnaise d'inverser la tendance. Cette saison, dans la poule 2 de Nationale 2, Dijon était à la septième place, sur douze équipes.

En plus de cela, l'association est, elle aussi, endettée, ce qui complique encore plus la situation. Néanmoins, les cadets, les juniors, les espoirs et l'école de rugby pourraient continuer de jouer normalement, avec l'aide des collectivités territoriales.

Jean-François Contant, la Ligue de rugby de Bourgogne-Franche-Comté : "Le but, c'est d'essayer de redresser, de sauver l'association, pour préserver les jeunes, l'école de rugby, les cadets, les juniors et les Espoirs, mais on ne sait pas bien ce qui va se passer."

"Mais l'association, qui a aussi des dettes, qui a des plans d'apurements à droite et à gauche, si elle n'obtient pas ce plan, devra aussi déposer le bilan. Et là, il faudra repartir avec une nouvelle association. Avec des nouveaux statuts. Et on continue à faire jouer cadets, juniors et école de rugby. Et une équipe première avec un niveau bien inférieur."(France Bleu)

A l'instar de Blagnac et d'Hyères-Carqueiranne-La Crau, Dijon va-t-il perdre ses points engrangés et ne plus pouvoir jouer de la saison ? Tout reste encore à clarifier, car chaque club à sa situation. Blagnac avait vu tous ses résultats de Nationale obtenus sur le terrain transformés en tapis vert tandis qu'Hyères avait, dès le début de saison, "donné", deux victoires bonifiées pour l'ensemble des équipes du championnat.

Pour le président du Stade Dijonnais, voici les cas de figure envisageable dans le futur : "Si l'association dépose aussi le bilan, ils doivent revenir à la Ligue. La Ligue qui vote ou pas de reprendre ce club. Et après ils repartent en Régional. En essayant de les mettre directement au plus haut niveau régional, pour qu'ils n'y perdurent pas trop longtemps. Juste le temps de se refaire la cerise. Et essayer de retrouver la Fédérale 3 assez vite."

"C'est trop tard pour Dijon, mais dans le futur, il faudrait réfléchir avec cette Nationale 2. Pour moi, il faut la supprimer, purement et simplement. Et agrandir la Nationale en deux poules géographiques, qui feront faire des économies à nos clubs." (France Bleu)