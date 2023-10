RUGBY. Ce match de la Coupe du monde a établi un record monumental de litres de bière vendus !

Le Midi Olympique nous apprend cette semaine que 137 000 pintes de bière ont été vendues lors d'un match de la Coupe du monde au stade de France.

Le Stade de France accueille ce week-end les demi-finales de la Coupe du monde. Ce vendredi soir, la Nouvelle-Zélande a facilement pris la mesure de l'Argentine tandis que l'Angleterre et l'Afrique du Sud s'affrontent samedi à Saint-Denis. L'enceinte dyonisienne a été le théâtre de matchs au sommet lors de cette édition 2023 de la Coupe du monde. VIDEO. ''Peut-être la goutte d'eau qui fait déborder mais le vase était déjà bien rempli'', Louis Bielle-Biarrey objectif après la défaiteLe 8 septembre dernier, le XV de France et les All Blacks y avaient donné le coup d'envoi du Mondial. Les Bleus y ont aussi affronté les Springboks en quart de finale. Lesquels ont croisé le fer avec l'Irlande. Le XV du Trèfle a d'ailleurs été la nation qui y a le plus joué.

Puisque les hommes de Farrell ont foulé la pelouse du Stade de France face à la Nouvelle-Zélande en quart mais aussi contre l'Écosse dans la cadre de la phase de poules. Une rencontre remportée par les Irlandais qui a établi un record assez insolite dans cette compétition.

Nombre d'essais marqués ? De coups de pieds ? De plaquages ? Pas du tout ! Le Midi Olympique nous apprend cette semaine que 137 000 pintes de bière ont été vendues lors de cette rencontre.

Pour vous donner un ordre d'idée, ça représente 68 500 litres de boisson houblonnée ! Le site spécialisé de rappeler que 80 000 pintes sont écoulés au Stade de France lors d'un match du Tournoi des 6 Nations par exemple.

La coupe du monde 2023 touche à sa fin. Il ne reste en effet plus que trois matchs à jouer, à commencer par le deuxième demi-finale entre l'Angleterre et l'Afrique du Sud. Le record va-t-il être battu ce samedi soir ? On rappelle bien évidemment que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

La semaine prochaine, l'Argentine jouera la petite finale à Saint-Denis tandis que la Nouvelle-Zélande foulera une fois de plus la pelouse de Saint-Denis. Les All Blacks espèrent remporter un quatrième titre mondial.