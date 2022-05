RUGBY. Prétendant au Brennus, ce cador du Top 14 peut-il tout perdre en fin de saison ?

Cette saison en Top 14, un roulement perpétuel s’effectue dans le Top 6. En cette fin de championnat, le MHR pourrait-il en subir les frais ?

Depuis le début de la saison 2021-2022, les favoris s’enchaînent. Certaines équipes connaissent des hauts et des bas, le tout à cause de raisons souvent variées. En hiver, c’était Toulouse qui passait de leader aux frontières extérieures du Top 6. Pour d’autres clubs, les moments de moins bien se déclenchent parfois au pire des moments. C’est notamment le cas du Montpellier HR ces dernières semaines. Maudits par les blessures, les Cistes pourraient tout perdre en cette fin de championnat.

Sur les trois dernières semaines, les malheurs se sont enchaînés à Montpellier. Et pour la première nouvelle, le destin n’a pas été tendre. Premier blessé de cette vague en direction de l’infirmerie, Cobus Reinach était pourtant LE facteur X du XV montpelliérain cette saison. Qu’il soit associé à Garbisi ou Pollard, le demi de mêlée terrifiait toutes les défenses de Top 14. Avec une capacité d’accélération phénoménale, le numéro 9 n’hésitait pas à porter le ballon pour aller en Terre promise. Avec 9 essais inscrits en 16 matchs TCC cette saison, il supplante un certain Antoine Dupont en valeur absolue et en ratio ! Le ministre de l’Intérieur pointe en effet à 5 essais en 17 matchs. La Section Paloise se rappelle sûrement très bien du Sud-Africain, ce dernier ayant inscrit un triplé contre les verts en février. Autant dire que quand l’étau des phases finales se resserre, manquer d’un tel talent peut être profondément handicapant. MHR. Sans faire trop de bruit, Cobus Reinach est probablement le meilleur joueur du Top 14 cette saison