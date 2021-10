RUGBY. Boudé par le XV du Chardon et nouveau chouchou du rugby écossais, qui es-tu Ben Vellacott ?

Avec Édimbourg, la recrue Ben Vellacott impressionne. Malgré tout, il n’a pas été appelé par Gregor Townsend à l’occasion des entraînements du XV du Chardon.

Le rugby écossais est l’un des plus rapides du monde. Cet adage est souvent répété par les amateurs de rugby depuis plusieurs années et surtout depuis le passage de Vern Cotter à la tête de la sélection. Avec Ben Vellacott, le rugby écossais a peut-être déjà trouvé sa nouvelle pépite. À seulement 25 ans, ce demi de mêlé compte à peine 50 matchs en première division anglaise et celte. Un chiffre faible pour un joueur de son âge prétendant à évoluer au haut niveau international. En tout, il culmine à moins de 75 matchs en professionnel avant son arrivée au Edinburgh Rugby cet été. Voici le portrait d’un joueur au parcours particulier qui tape désormais à la porte du XV du Chardon.

Si Ben Vellacott a grandi chez l’ennemi, il n’en reste pas moins sélectionnable par sa mère écossaise. Et c’est bien vers cette sélection que le joueur s’est toujours tourné. Depuis le début, il a écumé toutes les sélections jeunes du XV du Chardon. Il n’attend désormais que la sélection officielle. Une potentielle sélection qui aurait pu ne jamais voir le jour. En effet, lorsque le joueur enchaîne les matchs à Gloucester, Eddie Jones avait cru voir en lui un remplaçant à un Ben Youngs blessé. Mais il n’en fut rien, le cœur du soldat Vellacott semblait déjà vibrer au rythme de “Flower of Scotlands”, hymne sportif de l’Écosse. Antoine, fondateur du site spécialisé Pro14FR, nous parle de cet attachement : “Il est né en Angleterre, mais sa mère est Écossaise. Peut-être que par l'éducation, il s'est senti plus écossais qu'Anglais. C'est un signe fort qu'il ait toujours préféré l'Écosse.”