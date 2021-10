RUGBY. Bonne nouvelle : les All Blacks, l'Angleterre et les Boks sur L'Equipe cet automne en clair !

La chaîne L'Equipe va diffuser 27 matchs des plus grandes nations de l'ovalie jusqu'à la Coupe du monde 2023. Et ça commence dès cet automne avec l'Autumn Nations Series.

Bonne nouvelle pour les amateurs de rugby, la chaîne L'Équipe a acquis les droits de diffusion de plusieurs grandes nations du rugby mondial. Jusqu'à la Coupe du monde 2023, elle diffusera les rencontres de l'Angleterre et de l'Italie lors des prochaines Autumn Nations Series. Et ça commence dès cet automne avec pas moins de six rencontres à suivre en clair dont Italie - Nouvelle-Zélande, Angleterre-Australie et Angleterre-Afrique du Sud. Un superbe programme. Notez également que les matchs de préparation des nations du Tournoi, hors France, face aux sélections du sud seront aussi à suivre sur la chaîne L'Équipe. Soit un total de 27 matchs jusqu'en 2023 ! Pour ce qui est des matchs du XV de France, ils seront à suivre sur France Télévisions cet automne.

Le programme de l'Autumn Nations Series :

Samedi 20 novembre : Italie- Samedi 6 novembre : Italie - Nouvelle-Zélande (14 heures) ; Angleterre- Tonga (16h15).Samedi 13 novembre : Italie- Argentine (14 heures), Angleterre-Australie (18h30).Samedi 20 novembre : Italie- Uruguay (14 heures), Angleterre-Afrique du Sud (16h15).