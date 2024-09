RUGBY. Berdeu contre Carbery, Ioane vs Retière... Les compositions de l'UBB et du LOU

Affiche intéressante ce week-end entre le LOU, récent vainqueur du MHR et l'UBB qui a balayé le Stade Français. Voici les deux XV de départ.

Un duel alléchant

La saison dernière, le LOU était la pire équipe du Top 14 à l'extérieur, avec aucune victoire hors de ses bases sur toute la phase régulière de la compétition. Pour la première journée de la saison, les coéquipiers de Baptiste Couilloud sont allés glaner un succès dans l'Hérault, face au MHR.

Dans le même temps, Bordeaux accueillait Paris, pour un remake de la dernière demi-finale, qui avait vu les soldats roses s'inclinaient sur une transformation manquée de leur ouvreur, Joris Segonds. Cette fois, les Bordelais ont été dominants toute la rencontre, mais perdent le bonus offensif sur une boulette de Damian Penaud.

Une fois de plus, cette rencontre sera ultra-serrée, et difficile de donner un gagnant avant le dénouement. Une chose est sûre, Lyon compte bien engranger une deuxième victoire, avec une équipe compétitive.

Les Lyonnais débuteront avec Jérôme Rey, Sam Matasevi et Ainsley en première ligne. Dans la cage, le guerrier Felix Lambey et le prometteur Mickaël Guillard seront associés, tandis que Killian Geraci sera sur le banc.

L'inépuisable Steeve Blanc-Mappaz gardera sa place de titulaire, avec de l'autre côté de la mêlée Beka Saginadze. En qualité de numéro 8, Botha se chargera d'abattre le même travail que Schvangiradze le week-end dernier.

À la charnière, peu de surprise avec le tandem Couilloud-Berdeu, qui tâchera de répondre à Lucu et à Jalibert. La paire de centres est, elle aussi, identique, car Théo Millet sera reconduit, avec Maraku avec lui.

Aux ailes, Monty Ioane tient son rang, et Vincent Rattez retrouve le XV de départ après avoir manqué la première journée. La pépite Davit Niniashvili sera décalée à l'arrière.

LOU 1 J.Rey 2 S.Matasevi 3 J.Ainsley 4 F.Lambey 5 M.Guillard 6 S.Blanc-Mappaz 8 A.Botha 7 B.Saginadze 9 B.Couilloud 10 L.Berdeu 11 M.Ioane 12 T.Millet 13 J.Maraku 14 V.Rattez 15 D.Niniashvili 16 G.Marchand 17 S.Taofifenua 18 K.Geraci 19 D.Cretin



20 M.Page-Relo 21 M.Meliande 22 E.Dumortier 22 C.Gomes Sa

L'UBB fait tourner

Malgré une belle victoire face à Paris, les Bordelais feront tourner leur effectif pléthorique pour ce premier déplacement, afin de voir le plus de joueur possible. La première ligne sera marquée par le retour comme titulaire de Sipili Falatea, qui sera accompagné de Romain Latterrade et de Mathis Perchaud.

En deuxième ligne, Adam Coleman étant avec le Japon, le staff de l'UBB va titulariser l'Écossais Jonny Gray, aux côtés du robuste Cyril Cazeaux. Un attelage solide. Pour la troisième ligne, le retour dans le XV de départ de Mamadou Diaby, avec Pierre Bochaton et Marko Gazzotti qui garde sa place.

La charnière est totalement remodelée avec Lucu et Jalibert sur le banc, pour donner place à Yann Lesgourgues et Joey Carbery. La paire de centres est aussi modifiée avec le Ben Tapuai qui remplace Moefana, après avoir été ménagé contre Paris.

Pour le trio arrière, Arthur Retière, Damian Penaud et Romain Buros seront titulaires et c'est Pablo Uberti qui prendra place comme remplaçant.

UBB 1 M.Perchaud 2 R.Latterade 3 S.Falatea 4 J.Gray 5 C.Cazeaux 6 M.Diaby 8 M.Gazzotti 7 P.Bochaton 9 Y.Lesgourgues 10 J.Carbery 11 A.Retière 12 B.Tapuai 13 N.Depoortère 14 D.Penaud 15 R.Buros 16 M.Lamothe 17 U.Bonfiace 18 P.A.Ricard 19 T.Matiu



20 M.Lucu 21 M.Jalibert 22 P.Uberti 22 T.Taufa