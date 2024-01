RUGBY. AUSTRALIE. Joe Schmidt en passe d'être nommé sélectionneur des Wallabies

L'ancien sélectionneur irlandais et assistant des All Blacks, Joe Schmidt, est sur le point de succéder à Eddie Jones à la tête des Wallabies.

RUGBY. TRANSFERT. Ce sélectionneur de renommée mondiale va-t-il passer des All Blacks aux Wallabies ?A la recherche d'un sélectionneur en vue de SA coupe du monde en 2027, l'Australie pourrait bien avoir trouvé le profil idoine. Selon le The Sydney Morning Herald, l'ancien entraîneur irlandais et assistant des All Blacks, Joe Schmidt, est sur le point de succéder à Eddie Jones à la tête des Wallabies.

Une annonce doit avoir lieu la semaine prochaine pour officialiser l'arrivée du technicien. Selon plusieurs sources, il ne resterait que les papiers à signer pour que le partenariat démarre. L'ancien entraîneur des Wallabies Michael Cheika et l'entraîneur de Leicester Dan McKellar étaient aussi en lice pour le poste.

A 58 ans, Schmidt est un des coachs les plus respectés sur la planète ovale. Il a entraîné l'Irlande de 2013 à 2019 et permis au XV du Trèfle de remporter des succès historiques sur les All Blacks en 2016 puis en 2018 tout en décrochant le 6 Nations à trois reprises, avec un Grand Chelem en 2018.

Passé par Clermont, il a aussi soulevé deux Champions Cup avec le Leinster. Devenu adjoint de Foster au sein du staff de la Nouvelle-Zélande, il a aidé les All Blacks à se hisser en finale de la Coupe du monde 2023 en battant notamment l'Irlande en quart après un match légendaire.

La durée du contrat de Schmidt n'a pas encore été confirmée, note le média australien, "mais cela lui ouvre la voie pour superviser les Wallabies lors de la série des Lions britanniques et irlandais de l'année prochaine".

Ce ne serait pas la première fois qu'un Néo-Zélandais est à la tête de l'Australie. Avant lui, Robbie Deans et Dave Rennie ont occupé ce poste. Il succédera ainsi à Eddie Jones dont le deuxième mandat chez les Wallabies a été désastreux.

L'Australie n'a en effet pas passé le stade des poules lors de la Coupe du monde après des défaites face au Pays de Galles à Lyon et contre les Fidji. Organisateur du prochain mondial, elle va devoir reconquérir le coeur des supporters d'ici à 2027. Premier rendez-vous cet été avec les tests puis le Rugby Championship avant une tournée de novembre où les Australiens affronteront notamment la France.