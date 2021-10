RUGBY. ARGENTINE. Thomas Gallo, le pilier des Pumas aussi rapide que l’éclair !

Ce samedi 06 novembre, le jeune pilier des Pumas, Thomas Gallo fera sûrement face au XV de France. Focus sur un jeune joueur détonnant.

Il a déjà affronté la France, et ça ne s’était pas bien passé pour nos Bleus. Le 12 juin 2019, les U20 français affrontent les U20 argentins à l’occasion de la Coupe du monde junior de rugby à XV. La compétition à lieu en Argentine et à l’occasion de ce choc en poule, les locaux laisseront peu de chances à leurs adversaires. Sur le score de 47 à 26, Los Pumitas infligent à la France sa seule défaite de la compétition. Les tricolores finiront champions du monde à cette édition. Cependant, plus que la victoire, il y a une action qui a marqué les amateurs de rugby du monde entier à ce moment-là : l’essai de Thomas Gallo. Alors que le ballon, tenu par les Français jusqu’alors, surgit hors du ruck, le pilier argentin démarre sa course. Après une course de 73 mètres en solitaire et une pointe à 31 km/h, le pilier a foudroyé les champions du monde en titre ce jour-là ! Et visiblement, ce n’était pas un coup de chance.

Thomas Gallo LOVES a try! 😍#WorldRugbyU20s | @lospumaspic.twitter.com/BoxqLSgvWF