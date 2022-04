RUGBY. Dupont et Ntamack sur France Inter : « il est trop tôt pour dire qu'on est favori »

La charnière des Bleus était ce matin interrogée par Léa Salamé sur France Inter pour évoquer l'actualité du XV de France et les prochaines échéances à venir.

La charnière du XV de France était invitée ce lundi matin sur France Inter pour répondre aux questions de Léa Salamé sur l'actualité des Bleus et la Coupe du Monde qui aura lieu l'année prochaine. La veille sur France 2 avec leur entraineur du Stade Toulousain Ugo Mola où ils avaient répondu dans l'émission "20h30 le dimanche" à Laurent Delahousse, les internationaux ont évoqué la génération actuelle de la France ainsi que les prochains objectifs à atteindre.

Romain Ntamack, ouvreur de la France, a d'abord répondu à la question de si la génération française qui brille actuellement sous le maillot tricolore était "spéciale" :

Spéciale je ne sais pas, en tout cas il y a une génération de joueurs qui a envie de gagner, qui sait où elle veut aller, qui a la gagne en tête. Le staff le sait et fait tout pour nous mettre dans les meilleures conditions.

"La gagne en tête". Une expression qui différencie cette équipe à celle des précédentes. Aujourd'hui, l'équipe de France assume ses ambitions et sa volonté de victoire, et fait à nouveau peur sur la scène internationale. "On assume, explique Ntamack. On voit aussi qu'on a une très bonne génération et qu'on fait tout pour réussir. On arrive à atteindre nos objectifs et ça nous pousse à continuer".

"Lorsque l'on a gagné le Grand Chelem et que les gens nous félicitaient, les mots qui suivaient étaient « maintenant la Coupe du Monde » ", explique Antoine Dupont. À la question de si la France sera favorite au mondial l'an prochain, le meilleur joueur du monde 2021 garde la tête froide :

Il est trop tôt pour dire si on est les favoris pour la coupe du monde de rugby, c'est dans un an et demi, il peut se passer tellement de choses d'ici là. Mais on va se donner les moyens de l'être.

Un an et demi. C'est le temps qu'il a fallu à l'Afrique du Sud pour retrouver un niveau lui ayant permis de brandir le trophée Webb Ellis au Japon aux dépens de l'Angleterre.

Outre des commentaires sur la qualité de meneur d'homme d'Ugo Mola qui permet à ses joueurs de se surpasser, les objectifs ont été évoqués par Antoine Dupont, que ce soit individuellement que collectivement. "Continuer déjà" s'amuse-t-il. Avant de préciser sa pensée pour le long terme :

Il y a beaucoup de joueurs ou d'équipes qui ont gagné une fois, mais celles qui ont duré, qui ont persisté au top, ce sont ces équipes-là qui nous font rêver.

Les All Blacks en premier lieu. Triple championne du monde (1987, 2011 et 2015) avec la meilleure équipe de tous les temps qui a triomphé en 2015 à Twickenham. Le XV de France cherche aussi, au-delà du prochain mondial français, à construire un règne dans le monde de l'ovalie. Au contraire d'équipes comme l'Angleterre en 2003, l'Irlande en 2018, ou l'Afrique du Sud en 2007 qui ont dominé le rugby mondial épisodiquement, la France, avec sa génération dorée, peut prétendre à s'inscrire dans la durée.

Un mot dans la communication qui revient toujours. Celui de "collectif". Si la charnière reconnait que ça peut être une réponse facile parfois, elle reste néanmoins vraie et permet justement aux individualités de se sublimer.