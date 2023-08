RUGBY. Antoine Dupont et le XV de France établissent un nouveau record historique face à l'Ecosse

Ce samedi, le XV de France de Fabien Galthié est entré dans l'histoire du rugby tricolore en battant l'Ecosse en match de préparation à la Coupe du monde. Sur le pré du Stade Geoffroy-Guichard, les Bleus ont difficilement remporté la rencontre 30 à 27 à la faveur d'une pénalité en fin de partie de l'arrière Thomas Ramos. RUGBY. Comment la victoire haletante du XV de France sur l'Ecosse a été analysée par la presse étrangère ?Il s'agissait de la 29e victoire tricolore depuis la dernière Coupe du monde au Japon en 2019. Les Bleus de Galthié n'ont en effet perdu que neuf rencontres durant ce cycle. Ce qui est très impressionnant. Ce nouveau succès ne change cependant pas le classement de la France. Les Bleus seront toujours deuxièmes ce lundi derrière l'Irlande lors de l'actualisation.



Néanmoins, ces chiffres montrent que la France est bel et bien revenue au sommet du rugby planétaire. Et ça, elle le doit notamment à sa capacité à remporter ses matchs à domicile. Selon Opta, les Tricolores ont maintenant remporté 21 de leurs 22 derniers tests à domicile. Ils sont même sur une série de 12 succès consécutifs. VIDEO. XV de France. Trop puissant, Antoine Dupont fait exploser le ballon face à l'Ecosse !Ce qui est tout bonnement un record pour l'équipe de France. La dernière fois que les Français ont perdu devant leurs supporters, c'était le 26 mars 2021 dans le Tournoi des 6 Nations face à... l'Écosse (23-27). Ils effacent donc la marque de 11 succès de rang établie entre 1975 et 1977.

12 - @FranceRugby have now won 21 of their last 22 Test matches on home soil (L1), including each of their last 12 in a row, making it their longest ever winning run in France, surpassing the 11 consecutive home games they won between 1975 and 1977. Streak. pic.twitter.com/8KUZe1NvQ7