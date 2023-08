VIDEO. XV de France. Trop puissant, Antoine Dupont fait exploser le ballon face à l'Ecosse !

Le capitaine et demi de mêlée du XV de France Antoine Dupont a réussi à faire exploser le ballon lors du match de rugby face à l'Ecosse samedi à Saint-Etienne.

Antoine Dupont n'a eu de cesse de dire qu'il avait des fourmis dans les jambes avant ce match de préparation contre l'Ecosse. Ce samedi à Saint-Etienne, le demi de mêlée a enfin pu se dégourdir les cuisseaux. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il semble déjà en forme. Ce qui est de bon augure pour la Coupe du monde.



Le Toulousain a été l'un des meilleurs joueurs du XV de France sur le terrain. On l'a comme souvent vu coller au ballon et porter le danger face aux défenseurs. Comme depuis un moment maintenant, Dupont est plus souvent passeur que marqueur. Le premier essai tricolore par Ntamack est intervenu après une course du numéro 9 derrière une mêlée.



Il a ensuite été décisif à deux reprises dès l'entame du second acte. Une première fois en distribuant parfaitement puis en décalant Damian Penaud pour l'essai. Puis quelques instants plus tard en combinant avec Ramos pour la réalisation d'Ollivon.



Il aurait même pu s'offrir un essai. Mais le corps arbitral a jugé qu'il était passé en touche. Ce qui n'était pas le cas à la vidéo. Une décision qui aurait pu avoir son importance étant donné que les Bleus ont seulement gagné de trois points.



Une autre action de super Dupont a marqué les esprits ce samedi soir. Alors que la partie a repris depuis quelques minutes seulement, le numéro 9 décide de dégager son camp comme il le fait si souvent.



On avait déjà pu voir que le Toulousain avait du feu dans les jambes lors de précédents coups de pied. Cependant, on ne s'attendait pas à ce qu'il fasse exploser le ballon ! Le match a été arrêté un court instant, le temps de changer l'ovale sous les yeux médusés des Écossais.

"Ça m’était déjà arrivé en cadet car un copain costaud était tombé sur le ballon. Là, quand j’ai tapé dans le ballon, je l’ai entendu siffler donc je me doutais que ça n’allait pas", a commenté le capitaine du XV de France après la rencontre via TF1.