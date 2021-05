Rugby. Amateur. Vers la création d'une Nationale 2 ?

On réfléchit au sein de la Fédération Française de Rugby à la création d'un nouveau championnat, mais aussi à une refonte des échelons amateurs.

Nationale. Cognac relance de sa ligne pour planter un sublime essai à Albi [VIDÉO]La saison régulière de Nationale touche à sa fin. Il ne reste que deux journées à jouer. Cependant, toutes les équipes ne comptent pas le même nombre de matchs. Pour l'heure, c'est Bourg-en-Bresse qui domine les débats devant Nice et Albi. Mais les Niçois ne totalisent que 16 rencontres quand les Bressans en sont à 18. L'avenir est donc encore incertain aussi bien en haut du tableau qu'en bas. C'est d'autant plus vrai que si on en croit le site Rugby Amateur, la relégation serait à nouveau à l'ordre du jour du côté de la FFR. En effet, on discuterait en ce moment de la création d'un nouveau championnat. Il y a un an, c'est la Nationale qui voyait le jour. Sa petite soeur, la Nationale 2 serait en chemin. Comme son aînée, elle serait composée à la base de formations de Fédérale 1, au nombre de 22, ainsi que deux équipes reléguées de l'échelon supérieur. Il serait question d'une répartition en deux groupes de manière géographique. Michalak appelle à l'union pour la Pro D3, le championnat finalement à 14 clubs ?Quid de la Fédérale 1 ? Ce championnat qui était autrefois (il y a encore un an) l'anti-chambre du monde professionnel dans sa version élite pourrait devenir le 5e échelon national. On rappellera qu'il avait un temps été question d'une Pro D3, ancien nom de la Nationale. La Fédération française de rugby va-t-elle conserver le nom de "fédérale" ? La question du nombre de formations engagées se pose également. Rugby Amateur évoque un passage de 45 à 48 clubs, répartis en quatre poules, pour la Fédérale 1. Mais pour conserver autant d'équipes à cet échelon ainsi qu'en Fédérale 2 (96), il va bien falloir en ponctionner ailleurs.



Les championnats amateurs devraient être particulièrement impactés avec un passage de 180 à 200 clubs en Fédérale 3, renforcée "par l’apport des meilleures formations d’Honneur", laquelle devrait fusionner avec la Promotion Honneur. Il serait aussi question de fusion jusqu'à la 4e série pour ne plus avoir que trois compétitions au lieu de six actuellement. Cette refonte du monde amateur doit permettre de proposer plus de derbys et moins de trajets. Une présentation officielle est prévue pour début juillet. Nul doute que ces annonces devraient provoquer des vives réactions. Reste à savoir si elles seront bonnes ou mauvaises. Et vous, que pensez-vous de cette nouvelle réforme ?