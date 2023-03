VIDEO. Rugby Amateur : Le plus petit club de France défend son clocher jusqu’au bout

Comme souvent dans nos villages de France nous retrouvons un clocher, un terrain de rugby. Au cœur du Béarn, Saint-Médard, 210 habitants, n’échappe pas à cette règle. Le RC Saint-Médard (RCSM) qui évolue actuellement en Régionale 3 cumule 38 licenciés et ils comptent bien défendre leurs couleurs jusqu’au bout. Actuellement bon dernier de leur poule, les dimanches se suivent et se ressemblent. Des déplacements en voiture et parfois avec un effectif plus que réduit avec seulement 17 à 18 joueurs sur la feuille de match. Alors pour tenter de recruter des soldats, Éric président, mais aussi joueur du RC Saint-Médard fait le tour des boites de nuit. "J’ai plus de chance de les rencontrer ici, que demain matin devant le perron de l’église. On est toujours à l’affut de quelques joueurs, de la moindre opportunité", explique le président au micro de France TV.