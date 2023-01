RUGBY AMATEUR. Grosse inquiétude autour de Yusuf Tuncer, opéré des cervicales suite à une mêlée

Ce sont des lignes que nous n'aimons pas écrire, et qui nous rappelle que le rugby reste un sport de contact avant tout. Yusuf Tuncer en malheureusement a fait les frais ce week-end.

À l'occasion du match opposant le club de Tulle à celui de Valence d'Agen, dans la poule 3 de fédérale 1, le pilier droit Yusuf Tuner est sorti en toute fin de match (78ème minute), suite à une mêlée accrochée. En effet, le joueur de 29 ans est resté un long moment au sol après cette phase de jeu, plongeant le stade Alexandre-Ceuille dans l'inquiétude, en attendant qu'un hélicoptère puisse évacuer le joueur pour le transférer au CHU de Limoges. Une fois à l'hôpital, l'ancien joueur du CA Brive a été opéré au niveau des cervicales, puis placé en réanimation, afin que son état de santé se stabilise. Depuis, nous n'avons pas eu plus d'informations au sujet du Tulliste, même si son président, Marc Lyssandre, a tenu à prendre la parole dans la presse locale :"Il a été opéré en urgence de deux cervicales et placé en réanimation. Il est prévu qu'il passe un scanner ce lundi ou mardi. Les médecins ne se prononcent pas pour l'instant sur son état." (La Montagne) En attendant des nouvelles rassurantes, nous l'espérons, le club a pris la décision de reporter le match de ce week-end, au 9 avril prochain, afin d'apporter un soutien moral à la famille et aux proches du joueur. Yusuf Tuncer est un ancien pensionnaire de Brive, mais également d'Albi en Pro D2. Il a rejoint le club corrézien au début de cette saison 2022-2023, dans le but de se rapprocher aussi de sa famille.

Le Rugbynistère apporte tout son soutien au joueur, mais aussi à ses proches ainsi qu'à sa famille.