RUGBY. AFRICA RUGBY CUP. En stage de préparation en France, l'Algérie jouera son match amical à Toulouse

À l’occasion d’un match préparatoire pour la Rugby Africa Cup 2022, l’Algérie affrontera la sélection de la Côte d’Ivoire à Toulouse le 19 mars prochain.

Dans à peine plus d’un an, le coup d’envoi de la coupe du monde 2023 en France sera enfin donné. Si l’on connait la quasi-totalité des sélections qui seront du voyage dans l’hexagone, il reste encore quelques places à pourvoir. Des places qui se gagneront lors de plusieurs compétitions continentales. L’Africa Rugby Cup, notamment, offrira un ticket direct pour la CDM 2023 en France à la sélection qui remportera cette édition 2022. Cette compétition regroupe les 8 meilleures équipes africaines (hors Afrique-du-Sud) qui s’affrontent dans un format classique ; quarts, demies et enfin finale. Ces sélections africaines se battront en France, plus précisément à Aix-en-Provence et à Marseille, du 1er juillet au 10 juillet prochain pour décrocher le Graal. France 2023 - Le tournoi de qualification africain pour le Mondial 2023 se jouera en France !Parmi ces 8 équipes, l’Algérie et la Côte d’Ivoire, nous offrirons un avant-goût de la compétition le 19 mars prochain. En stage durant deux semaines dans la Ville rose, les Algériens clôtureront leur préparation par un choc face à la sélection de la Côte d’Ivoire à Toulouse. Une première pour la sélection nord-africaine.



La sélection algérienne, que l’on avait découvert dans un magnifique reportage « Certifiés DZ » signé Canal+, ne cesse de monter en puissance. Avec de plus en plus de moyens et de bons résultats grâce à une majorité de joueurs évoluant dans les championnats français, les Algériens, cette année, ne cachent pas leur objectif de qualification comme le laisse entendre le président de la fédération algérienne, Sofiane Benhassen : « Notre premier objectif est de remporter la Rugby Africa Cup et valider ainsi le billet qualificatif au Mondial pour la première fois dans l'histoire de notre pays. Nous nous efforcerons d'atteindre cet objectif qui constitue un rêve qui nous permettra par la suite de rencontrer la France chez elle. » Parce que oui, l’équipe qui remportera cette Africa Rugby Cup 2022, sera reversée dans la poule A de la coupe du monde. Une poule pour l’instant composée de la Nouvelle-Zélande, l’Italie, l’Uruguay et… la France. Si l’Algérie venait à remporter cette compétition, on assisterait au tout premier France-Algérie de l’histoire du rugby. En attendant si vous voulez assister au premier match de l’Algérie en France, rendez le 19 mars prochain à Toulouse.