France 2023 - Le tournoi de qualification africain pour le Mondial 2023 se jouera en France !

La Rugby Africa Cup 2022, dernier tour qualificatif pour le Mondial 2023, regroupera les 8 meilleures équipes africaines pour un tournoi organisé en France.

La Rugby Africa Cup 2022 se déroulera donc bien en France, histoire d'un dernier petit "tour de chauffe" avant l'organisation de la grande coupe du Monde 2023. Suite à un appel à candidatures, les commissions africaines membres de World Rugby ainsi que France 2023 ont étudié les dossiers des différents hôtes potentiels. C'est ainsi que le Comité Exécutif de Rugby Afrique a voté pour que ce soit l'Hexagone qui accueille son tournoi qualificatif pour le Mondial français.

AFRIQUE : qui est éliminé, les affiches à venir... Ce qu'il faut savoir des qualif' pour la Coupe du monde !

Un tel lieu d'accueil devrait permettre aux équipes africaines de bénéficier d'une forte exposition médiatique, d'autant que le public y trouvera certainement un écho plus fort avec la présence de nombreux joueurs évoluant en France. Les 8 équipes en lice s'affronteront à travers des quarts de finale (respectivement Namibie, Sénégal, Ouganda et Zimbabwe face au Burkina Faso, à l’Algérie, le Kenya et la Côte d’Ivoire), puis des demies et la grande finale, qui permettra au gagnant de se qualifier directement pour la Coupe du Monde de Rugby 2023. Le vainqueur se retrouvera d'ailleurs dans la poule A, avec la France, la Nouvelle-Zélande, l’Italie et Amériques 1.

Le choix du lieu se fera en novembre

Toutefois, le finaliste pourra se consoler avec une place pour le Tournoi de Qualification Final, qui permettra de tenter une ultime fois de se qualifier à la Coupe du Monde de Rugby 2023. La Rugby Africa Cup 2022 se tiendra donc la première quinzaine de juillet de l'année prochaine. Où ça ? Pour le savoir, il faudra pour attendre le mois de novembre, date à laquelle l'appel à candidatures lancé aux villes d’ici à la fin du mois de septembre devrait rendre son verdict.

Nous sommes ravis d’accueillir les huit meilleures équipes africaines pour ce tournoi de qualification, avec un double objectif : Mettre en lumière le travail effectué par toutes les fédérations depuis des années ainsi que le niveau sportif des équipes qualifiées, et engager nos territoires dans une pré-célébration de la Coupe du Monde de Rugby. - Claude Atcher, Directeur Général de France 2023, pour Rugby Afrique.