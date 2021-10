Championship. TO XIII/Featherstone Rovers. Toulouse vers l’Olympe et au-delà

À Toulouse, l’autre ballon ovale pourrait vivre l’un des plus beaux moments de son histoire ce week-end. Le TO XIII est aux portes de la Super League.

Ce week-end, le Toulouse Olympique XIII essayera de réaliser l’exploit : accéder à la Super League. Une ascension dont la dernière marche pourrait-être gravie ce dimanche 10 octobre à partir de 19h au Stade Ernest Wallon. La demi-finale de Championship, seconde division anglaise de Rugby à XIII, face aux Batley Bulldogs (51-12) a été passée sans encombre pour les hommes de Sylvain Houles, favoris de la compétition. Désormais, les blancs et bleus du TO vont affronter ceux des Featherstone Rovers. Mais pour cette finale, il n’y aura pas que les couleurs qui rassembleront les deux formations. En effet, les deux équipes ont fini aux deux premières places du classement général cette année. Durant la saison régulière, les Haut-Garonnais avaient pris le dessus sur les Anglais, sur le score de 6 à 23, leur infligeant leur seule défaite de l’exercice 2021.

Invaincu depuis le début de la saison, le TO XIII n’a pas pu jouer de matchs à domicile avant sa demi-finale la semaine dernière qui avait rassemblé environ 7 000 supporters. Depuis plusieurs années, l’écurie treiziste de la Ville Rose connaissait des problèmes d’infrastructures. L’installation au sein du temple rouge et noir a apporté de la stabilité chez les blancs et bleus marines.

Pur produit du TO XIII, Justin Sangaré, espère gagner le titre ce week-end.

Malgré plus de 500 jours de disette, le jeune Justin Sangaré, pur produit de la formation toulousaine, s'est senti à l’aise au sein du Stade Ernest Wallon. Il nous confie : ”Je trouve ça super qu’on ait les infrastructures du Stade Toulousain à notre disposition pour jouer et pour nous entraîner. Tout est stable maintenant si on excepte le Covid. Je suis très heureux.” Le vétéran Rémi Casty, qui jouera son dernier match à l’occasion de la finale, pense de son côté que la crise sanitaire a eu un impact sur l’adaptation aux infrastructures : “Je pense qu’avec le manque de public et de matchs à domicile, on n’a pas encore pu atteindre la quintessence de ce que nous propose ce stade. Mais je pense que tout est fait pour passer dans une autre dimension qui est la Super League. Le club actionne tous les leviers nécessaires.” Super League. Moment historique pour les Dragons Catalans et leurs supporters : ''On a des patrons et du talent partout''

Malgré sa fin de carrière annoncée, le pilier évoque un éventuel derby français entre les Dragons Catalans et le Toulouse Olympique la saison prochaine : “C’est ce dont le XIII français a besoin. Ça serait une affiche qui ferait venir du monde et qui créerait une rivalité.” Pour Justin Sangaré “il n’y a pas de favori ce week-end, le seul but est de gagner” la finale de ce dimanche. Cependant, il nous parle de la possible affiche entre Haut-Garonnais et Catalans la saison prochaine. Il dit : “Ça serait super pour notre sport en France. Les clubs de la région pourraient venir assister aux matchs. Un derby comme ça rendrait fier le monde du rugby à XIII français. Et on va faire en sorte que ça arrive.”