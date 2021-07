RUGBY A 7 - Le lien pour suivre EN DIRECT tous les matchs des Jeux Olympiques.

Vous ne voulez manquer aucun match des Jeux Olympiques ? Voici le lien qu'il vous faut sans attendre.

Trop difficile de veiller, ou de vous relever pour regarder les matchs de rugby à 7, lors de ces Jeux Olympiques de Tokyo ? On peut comprendre. Mais pas de panique ! En ce lundi matin, les épreuves continuent dans le tableau masculin. Où, faut-il le rappeler, l'équipe de France n'a pas réussi à se qualifier. Alors on prend son plaid (c'est quoi ce mois de juillet ?) si on est en vacances, on ouvre discrètement un onglet sur l'ordinateur si on est censé travailler, et on profite quand même de ces JO.

Les matchs ne sont pas diffusés en direct sur France 2 ou France 4, mais sur le site de France.TV. Au moment où nous écrivons ces lignes, les Fidji viennent de battre le Canada, et la Nouvelle-Zélande affronte l'Argentine.

Bons Jeux Olympiques à tous !

Pour voir les matchs en direct, c'est par ici !