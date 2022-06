EVENEMENT. 700 joueurs et joueuses attendus au Rugby No Limit dans 15 jours !

Le tournoi du Rugbynistère fait son grand retour ! Le Rugby No Limit aura lieu les 24, 25 et 26 juin à Launaguet au Nord de Toulouse !

Ça y est ! Le Rugby No Limit est de retour ! Le Tournoi du Rugbynistère 50 % rugby à toucher mixte et 50 % jeux interville, entre en scène les 24, 25 et 26 juin à Launaguet (nord de Toulouse) pour un week-end 100 % fun et fête ! 700 joueurs venus des quatre coins de France, dont 40 % d'équipes féminines, viendront s'affronter en équipe lors de cette édition 2022, qui aura pour thème "Les Gaulois". Ainsi, tous les participants sont invités à venir avec leurs plus beaux déguisements et accessoires de Gaulois, mais aussi à fabriquer leur propre bouclier par équipe ! Et ils en auront besoin…

Des animations toujours aussi dingues

En plus du Tournoi rugby à l'issue duquel des points seront attribués en fonction des résultats, les équipes devront s'étalonner aux animations pour tenter de remporter la compétition. Lancer de hache, course de Bouclier (d'où l'intérêt de fabriquer le sien), escape game, combat Gaulois, etc. Chaque joueur devra faire ressortir le Brennus qui est en lui ! Pourquoi lui ? Brennus, c'est le guerrier qui participa au sac de Rome en 390 av JC, et qui ramena en Gaule un certain Bouclier (tiens, tiens...). Les équipes du No Limit viendront alors faire de même à Launaguet face à l'Empereur Maximus.

Les ventriglisses, les jeux de ballons gonflables, les piscines, seront bien sûr aussi de la partie. Du délire, on vous dit ! Ça vous tente ? Il reste des places pour le Tournoi (toutes les infos nécessaires sur ce lien), et même si vous n'avez pas d'équipe complète, on se débrouille pour vous intégrer là où il manque du monde !

Top 14, concerts et bien d'autres

Pour couronner le tout, les soirées du vendredi et du samedi seront animées comme il se doit. Vendredi soir, diffusion de la finale du Top 14 sur écran géant, où les supporters des finalistes pourront encourager leur équipe de cœur. Samedi soir, deux concerts prévus en plus de la soirée déguisée, pour faire la fête jusqu'au bout de la nuit. Le lendemain, il faudra être valeureux et courageux pour terminer le Tournoi et assister à la remise des trophées. Mais est-ce tellement un problème pour des Gaulois ?

Particularité du Rugby No Limit, l'accès aux visiteurs (ceux qui ne sont pas inscrits au Tournoi) est gratuit, que ce soit pour la diffusion de la finale ou les concerts. Une buvette et des food-trucks seront ainsi proposés pour permettre à chacun de se désaltérer et de se rassasier. Cervoise, sanglier, rugby, animations, moustaches, piscines… cette édition 2022 sera vraiment exceptionnelle.

Plus d'informations sur le site internet du No Limit