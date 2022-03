RUGBY. 6 Nations. Ultra efficace et réaliste, solide en défense, la France avait puni l'Angleterre en 2020

Qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas le ballon ? On défend. Comme face aux Gallois, les Français avaient mis le bleu de chauffe avecpour un taux de réussite de 93 % (seulement 14 ratés). En face, l'Angleterre avait moins plaqué mais ses défenseurs ont plus souvent été battus (20 ratés, 85 % de réussite).Ce jour-là, un avant tricolore avait particulièrement été impressionnant : Bernard le Roux et ses 25 plaquages ! Alldritt n'était pas loin avec 18 tout comme Fickou. Si on avait peu vu Ntamack en attaque, il n'avait pas donné sa part au chien en défense avec 15 plaquages à son actif.