RUGBY. 6 Nations. Trois joueurs de l'équipe de France plébiscités dans l'équipe type de la 3e journée

Plusieurs joueurs de l'équipe de France ont été plébiscités dans l'équipe type de la troisième journée après la victoire tricolore face à l'Ecosse.

Planet Rugby

Steward (Angleterre)

Hansen (Irlande) - Fickou (France) - Lawrence (Angleterre) - Lowe (Irlande)

Garbisi (Italie) - Dupont (France)

Cros (France) - Cannone (Italie) - Ludlam (Angleterre)

Ryan (Irlande) - Flament (France)

Sinckler (Angleterre) - Kelleher (Irlande) - Fischetti (Italie)



Rugby World

Steward (Angleterre)

Hansen (Irlande) - Fickou (France) - Jones (Écosse) - Bruno (Italie)

Garbisi (Italie) - Dupont (France)

van der Flier (Irlande) - Cannone (Italie) - Negri (Italie)

Ryan (Irlande) - Flament (France)

O’Toole (Irlande) - Owens (Galles) - Fischetti (Italie)

RugbyPass

Steward (Angleterre)

Hansen (Irlande) - Lawrence (Angleterre) - Jones (Écosse) - Rees-Zammit (Galles)

Ntamack (France) - Casey (Irlande)

Lamaro (Italie) - Cannone (Italie) - Ludlam (Angleterre)

Ryan (Irlande) - Flament (France)

Sinckler (Angleterre) - Turner (Écosse) - Genge (Angleterre)



Rte.ie

Keenan (Irlande)

Hansen (Irlande) - Fickou (France) - Menoncella (Italie) - Stewart (Angleterre)

Garbisi (Italie) - Dupont (France)

Ollivon (France) - Cannone (Italie) - Negri (Italie)

Ruzza (Italie) - Itoje (Angleterre)

O’Toole (Irlande) - Marchand (France) - Baille (France)



Midi Olympique

Steward (Angleterre)

Hansen (Irlande) - Fickou (France) - Lawrence (Angleterre) - Lowe (Irlande)

Garbisi (Italie) - Dupont (France)

Cros (France) - Cannone (Italie) - Ludlam (Angleterre)

Ryan (Irlande) - Flament (France)

Sinckler (Angleterre) - Kelleher (Irlande) - Fischetti (Italie)

Dimanche, le 15 de France a remporté son deuxième match dans le Tournoi des 6 Nations aux dépens de l'Écosse. Une rencontre durant laquelle plusieurs Tricolores ont brillé. Suffisamment pour faire partie de l'équipe type de cette troisième journée. Dans l'ordre, le site irlandais a mentionné les Toulousains Baille et Marchand en première ligne. Ils ont tous les deux été excellents en conquête avec un 100 % en mêlée comme en touche ainsi que dans le jeu courant et en défense avec 22 plaquages cumulés, dont 15 pour le talonneur. Baille a lui avancé sur 41 mètres à la faveur de 7 courses. Ensuite, leur coéquipier Thibaud Flament a été plusieurs fois mentionné dans la presse étrangère comme tricolore. Déjà très en vue à Dublin dans la cage, il a poursuivi sur sa lancée avec 15 plaquages à son actif mais a également "toujours semblé faire des mètres lorsqu'il portait le ballon contre l'Écosse, ajoute Rugby World. Il devient rapidement un membre important du pack français." En troisième ligne, le Midol a mentionné Cros tout comme Planet Rugby :

Arrivé dans le match après le départ d'Anthony Jelonch, Cros a été absolument implacable en défense et aussi ballon en main aussi bien en position de 8 qu'à l'aile tout le match. Sa destruction légale du maul écossais frôle le surhumain et c'est impressionnant de le revoir sous cette forme après ses horribles problèmes de blessure.

Comme Cros, Ollivon a également fait un très gros retour sous le maillot bleu. Auteur de 17 plaquages, il a capté quatre ballons en touche et été précieux pour le 15 de France en l'absence des cadres Grégory Alldritt et Anthony Jelonch. À l'image d'Ollivon ou encore Marchand, d'autres cadres ont su mener l'équipe vers la victoire. Comment ne pas évoquer Gaël Fickou, élu homme du match et auteur de l'essai du bonus offensif, qui pourrait peser lourd dans la balance à la fin de la compétition. Décrit comme "le calme dans le chaos parisien", le joueur du Racing 92 a réalisé 15 plaquages pour un seul manqué. À la mêlée, Antoine Dupont n'a peut-être pas réalisé "sa prestation la plus mémorable selon ses propres critères, mais il a été meilleur des demis de mêlée du week-end", estime RTE. Précieux sur l'essai de Ntamack et de Dumortier, il a marqué les esprits avec sa cuillère sur Russell. "La défense de Dupont est quelque chose de souvent négligée, mais il a réussi 16 plaquages lors de ce match tendu contre l'Écosse", rajoute Planet Rugby.