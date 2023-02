RUGBY. 6 Nations. Pourquoi Antoine Dupont et Damian Penaud ont-ils été plébiscités par la presse ?

Le demi de mêlée du 15 de France Antoine Dupont et l'ailier Damian Penaud ont impressionné la presse étrangère lors du match contre l'Irlande dans le 6 Nations.

Planet Rugby

Keenan (Irl)

Steyn (Eco) - Ringrose (Irl) - Lauwrence (Ang) - van der Merwe (Eco)

Russell (Eco) - Dupont (Fra)

Willis (Ang) - Doris (Irl) - Ritchie (Eco)

Gray (Eco) - Ryan (Irl)

Bealham (Irl) - Turner (Eco) - Porter (Irl)



RugbyPass

Keenan (Irl)

Lowe (Irl) - Ringrose (Irl) - Lauwrence (Ang) - Penaud (Fra)

Russell (Eco) - Dupont (Fra)

Willis (Ang) - Doris (Irl) - Ritchie (Eco)

Gray (Eco) - Ryan (Irl)

Bealham (Irl) - Turner (Eco) - Porter (Irl)



Rugby World

Keenan (Irl)

Lowe (Irl) - Ringrose (Irl) - Lauwrence (Ang) - Penaud (Fra)

Russell (Eco) - Dupont (Fra)

Willis (Ang) - Doris (Irl) - Negri (Ita)

Ryan (Irl) - Gray (Eco)

Bealham (Irl) - George (Ang) - Porter (Irl)

Rte.ie

Keenan (Irl)

Lowe (Irl) - Ringrose (Irl) - McCloskey (Irl) - Penaud (Fra)

Russell (Eco) - Dupont (Fra)

van der Flier (Irl) - Doris (Irl) - Ritchie (Eco)

Ryan (Irl) - Beirne (Irl)

Bealham (Irl) - George (Ang) - Porter (Irl)

Midi Olympique

Keenan (Irl)

Lowe (Irl) - Ringrose (Irl) - Lauwrence (Ang) - van der Merwe (Eco)

Russell (Eco) - Dupont (Fra)

Willis (Ang) - Doris (Irl) - Negri (Ita)

Chessum (Ang) - Flament (Fra)

Bealham (Irl) - Turner (Eco) - Genge (Ang)

Samedi, le 15 de France a concédé sa première défaite depuis l'automne 2021. Les Bleus, invaincus en 14 matchs, n'ont pas été en mesure de battre l'Irlande à Dublin dans le 6 Nations. Les hommes de Fabien Galthié sont tombés sur plus forts qu'eux ce jour-là. Mais ça ne remet pas tout en cause pour autant. Cela montre simplement qu'il y a encore du travail à faire afin d'être en mesure de remporter la Coupe du monde pour la première fois de l'histoire. On a malgré tout vu de belles choses en Irlande de la part des Bleus. A commencer par ce sublime essai inscrit par Damian Penaud. L'ailier clermontois a été en vue sur le pré irlandais avec 134m au compteur en dix courses. "L'ailier était une menace constante et un soutien fiable", écrit le magazine RugbyWorld qui rappelle que c'est également lui qui a été à l'orgine de son essai. Une réalisation venue de nulle part ajoute le site irlandais Rte. Penaud "a causé toutes sortes de problèmes" au XV du Trèfle par sa capacité à échapper aux défenseurs et sa formidable vitesse. VIDEO. 6 Nations. L'essai JOUISSIF de 80 mètres de Damian Penaud pour l'équipe de France !Si le Midi Olympique a mentionné à juste titre Thibaud Flament, le deuxième ligne de l'équipe de France n'a fait l'unanimité dans la presse étrangère. En revanche, le capitaine des Bleus Antoine Dupont a dominé la concurrence. "Ce n'est pas parce que vous savez ce que peut faire le petit demi de mêlée français qu'il est plus facile à arrêter, lance Rte. Il était une menace constante autour du ruck, a bonifié des ballons compliqués et échappé à de nombreux plaquages à maintes reprises." Une performance globale réussie pour le numéro 9 dont le jeu au pied et la qualité de passe ont une nouvelle fois été précieux, explique Rugby Pass. Mais ce qui a particulièrement marqué les esprtis, c'est son sauvetage devant l'en-but tricolore. "Par moment, on avait l'impression que c'était Dupont contre l'Irlande à Dublin – sa force au plaquage et sa puissance ballon en main sont étonnantes pour un si petit homme." Il faudra cependant que le 15 de France brille collectivement pour tenter de remporter le Tournoi, maintenant que le Grand Chelem n'est plus possible. VIDEO. 6 NATIONS. Le sauvetage LÉGENDAIRE d'Antoine Dupont devant sa ligne !