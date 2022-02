RUGBY. 6 Nations. L'Écossais Hamish Watson bat un énorme record de... Lionel Nallet !

Ce samedi, l'Écossais Hamish Watson a encore délivré une énorme prestation défensive face aux Anglais. Un match qui lui a permis de battre un énorme record.

On ne présente plus le troisième ligne écossais Hamish Watson : véritable poison dans les rucks, le joueur de 30 ans a aussi une grosse activité offensive, portant énormément le ballon. Mais ce qui caractérise le plus Watson (au-delà de sa coupe de cheveux) c'est surtout ses qualités défensives. Plaqueur hors-pair, le troisième ligne est rentré un peu plus dans la légende ce week-end, en battant un record tout simplement hallucinant. Un record qui datait de 10 ans, et qui appartenait à l'ancien deuxième ligne international, Lionel Nallet.

VIDEO. WTF. Alerte généraaaale ! Hamish Watson a bel et bien coupé son mulet !En effet, et grâce à ses 14 plaquages réussis sur 14 tentés face au XV de la Rose, Hamish Watson a battu le record du nombre de plaquages réussis CONSÉCUTIVEMENT dans le tournoi des 6 Nations. Comme le révèle le fournisseur de données Opta, l'Écossais n'a plus raté un seul plaquage dans cette compétition depuis 2019, et culmine donc à 163 plaquages réussis. Ce dernier dépasse donc Lionel Nallet (qui en avait réalisé 154 entre 2008 et 2012), qui avait lui même dépassé Dusautoir (131, entre 2009 et 2011). Une statistique hallucinante, et qui prouve à quel point Watson est redoutable en défense.

163 - @Scotlandteam's Hamish Watson made 14/14 tackles against England and has now made 163 tackles in a row in the #GuinnessSixNations without missing, surpassing Lionel Nallet (154) for the longest run of tackles made without a miss in Six Nations history. Complete. pic.twitter.com/Djcm7thHg9 — OptaJonny (@OptaJonny) February 6, 2022

