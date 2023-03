RUGBY. 6 nations. Le 15 de France future 1ère nation mondiale ? A quelles conditions ?

Ce week-end, les hommes de Fabien Galthié vont défier le XV de la Rose à Twickenham, et vont tenter de s'imposer, 18 ans après. Qu'importe le résultat, le classement Word Rugby devrait être bousculé.

La première ou quatrième place ?

Ce week-end aura lieu le célèbre Crunch, regardé par tous les amateurs de rugby avec plus d'attention que les autres matchs, face à nos meilleurs ennemis anglais. Bien que l'équipe de France ne soit plus en lice pour réaliser un second Grand Chelem consécutif, les espoirs de victoire dans le Tournoi sont toujours d'actualité, et un faux pas des Irlandais n'est pas impossible. De plus, le XV du Trèfle se déplace en Écosse, une terre hostile, et face à une équipe flamboyante emmenée par le génie de Finn Russell. Pour nos Bleus, le match contre l'Angleterre va avoir des répercussions sur le classement Word Rugby, et ça, peu importe le résultat. Les coéquipiers d'Antoine Dupont sont à ce moment même sur la deuxième marche du podium, devancés par l'Irlande et suivis de près par la Nouvelle-Zélande. En cas de défaite tricolore, la France basculerait à la quatrième place de ce classement, laissant les All Blacks et l'Afrique du Sud prendre la deuxième et troisième place. Néanmoins, si nos Bleus gagnent à Twickenham, et que les Irlandais ne parviennent pas à battre l'Écosse, la France sera officiellement la première nation mondiale de rugby. Pour finir, si l'Irlande et la France s'imposent tous les deux ce week-end, pour la 4e journée du 6 Nations, le classement ne sera alors pas chamboulé.

18 ans de disette

Si nos Bleus sont dans une bien meilleure dynamique que nos voisins anglo-saxons, ce n'est pas pour autant que la bande à Galthié sera favorite au coup d'envoi du match. Pour retrouver une trace de victoire de l'équipe de France à Twickenham, il faut remonter en février 2005, et un court succès 17 à 18, lors du Tournoi des 6 Nations. À part cette éclaircie, les Bleus n'ont jamais gagné à Twickenham depuis, et ont enchaîné 10 défaites consécutives à l'extérieur. Le meilleur résultat de ces 18 dernières années reste le 19-19, arraché par une équipe de France très jeune et inexpérimenté, en décembre 2020, à l'occasion de l'Autumn Nation Cup, en pleine période de Covid-19. Même ce jour-là, les Bleus s'étaient inclinés 22-19, après des prolongations en mort subite. Espérons que l'équipe de France montrera un tout autre visage lors de cet énième affrontement, qui paraît plus équilibré que jamais.

