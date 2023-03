15 de France. Après Jelonch, un nouveau flanker des Bleus déclare forfait pour la suite du Tournoi

Blessé ce week-end, Dylan Cretin manquera la suite du Tournoi des 6 Nations. Il est remplacé par Alexandre Roumat dans le groupe France.

Anthony Jelonch forfait, qui sera son remplaçant au sein du groupe des 23 Tricolores qui affronteront l’Angleterre samedi ? Si François Cros devrait naturellement gagner une place de titulaire, la question du numéro 20 se pose en revanche davantage. S’il va de soit que le staff tricolore optera pour un banc en 6-2, qui accompagnera Sekou Macalou et Romain Taofifenua ? Un 2ème ligne ou un 3ème ligne ? Jusqu’ici et au nom de son passif chez les Bleus, Dylan Cretin semblait tenir la corde, même si l’option Bastien Chalureau amènerait une autre dimension physique.

6 NATIONS. La blessure de Jelonch, une aubaine pour François Cros ?Las, le Lyonnais ne sera pas de la partie, c’est certain. Touché avec son club face au CO, le flanker du LOU souffre d’une fracture d’un métatarse. Une blessure inattendue puisque, vaillant, le grand ami de Baptiste Couilloud avait terminé la rencontre face aux Tarnais sans broncher. Malgré tout, il sera donc absent des terrains pendant 6 semaines. Un coup dur pour le joueur, qui voit la une belle occasion de regoûter au maillot bleu lui passer sous le nez. Mais aussi pour son club, qui sera privé de l’un de ses leaders et capitaine de touche, en belle forme ces dernières semaines. jusqu’à la mi-avril.