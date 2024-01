RUGBY. 6 Nations. L'Angleterre sans Farrell et Tuilagi mais avec 7 nouveaux pour le Tournoi 2024

Le sélectionneur de l'Angleterre Steve Borthwick a dévoilé un groupe de 36 joueurs pour le prochain Six Nations 2024. Un groupe où ne figure pas Owen Farrell.

RUGBY. 6 Nations. Une liste de 34 joueurs avec beaucoup de surprises pour le XV de France avant l'Irlande !Après, le Pays de Galles, l'Ecosse et la France, c'est au tour de l'Angleterre de dévoiler son groupe pour le Tournoi des 6 Nations 2024. Comme chez les Bleus, on remarque la présence de plusieurs nouvelles têtes dans ce groupe de 36 joueurs composé de 20 avants pour 16 arrières.

Première convocation pour Immanuel Feyi-Waboso des Chiefs d'Exeter. L'ailier rejoint six autres joueurs sans sélection dans ce premier groupe depuis la Coupe du monde : Chandler Cunningham-South (Harlequins), Ethan Roots (Exeter), Oscar Beard (Harlequins), Fraser Dingwall (Northampton), Tom Roebuck (Sale) et Fin Smith (Northampton).

Qui dit nouveaux, dit absents. Pas d’Arundell ni de Willis ni de Tuilagi encore moins d'Owen Farrell. Les premiers évoluent en France, respectivement au Racing 92 et à Toulouse, et ne sont donc pas éligibles. Quant à l'ouvreur des Saracens, il a renoncé temporairement à la sélection pour se focaliser sur son bien-être et celui de sa famille.

"En m'appuyant sur ce que l'équipe d'Angleterre a réalisé lors de la Coupe du Monde de Rugby, j'ai sélectionné une équipe qui offre une forte continuité et une forte expérience, tout en offrant en même temps l'opportunité de développer le talent d'un certain nombre de joueurs nouveaux et moins expérimentés", a commenté le sélectionneur Steve Borthwick via le site officiel de la fédération anglaise.

Jamie George a été désigné capitaine. Le talonneur des Saracens devient le 135e joueur à porter le brassard de capitaine de la sélection anglaise. "J'adore jouer au rugby pour l'Angleterre. J'espère que tout le monde a vu à quel point cela compte pour moi. Je suis tellement excité de savoir où cette équipe peut aller et amener les fans dans ce voyage avec nous est quelque chose qui me tient profondément à cœur."

Après le match d'ouverture contre l'Italie, les hommes de Steve Borthwick accueilleront le Pays de Galles au stade de Twickenham le samedi 9 février. L'Angleterre se rendra ensuite à Édimbourg pour affronter l'Écosse à Murrayfield le samedi 24 février avant de retourner dans l'ouest de Londres pour affronter l'Irlande le samedi 9 mars.

Le dernier match du XV de la Rose aura lieu contre la France samedi 16 mars au Groupama Stadium de Lyon. Les Anglais n'ont sans doute pas oublier la raclée reçue à domicile, il y a un peu plus d'un an. Ils auront à coeur de faire tomber les Bleus de Galthié. Mais ils pourraient bien reprendre une correction.