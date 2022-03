RUGBY. 6 Nations. « La France en course avec les Lamborghini du rugby mondial »

L'entraineur responsable du jeu au pied de l'équipe de France, Vlok Cilliers, analyse de son point de vue le niveau de l'équipe de France avant ce samedi.

Si Shaun Edwards, entraineur de la défense du XV de France fait énormément parler de lui depuis son arrivée en 2020, comment ne pas évoquer l'entraineur du jeu au pied, Vlok Cilliers ? Ancien international Sud-Africain (une sélection en 1996) et joueur de la Western Province dans les années 90, l'ancien demi d'ouverture est l'artisan de la stratégie de l'équipe de France et de sa philosophie de dépossession. Son art du jeu au pied, transmise à merveille à l'arrière garde tricolore et à la charnière Antoine Dupont-Romain Ntamack, ne cesse de construire les résultats de la France, à l'instar de la défense. Ancien partenaire avec Fabien Galthié en 1995 lorsque ce dernier jouait en Afrique du Sud avec la Western Province, l'actuel sélectionneur a proposé à Cilliers d'intégrer le staff de l'équipe de France.

Avec la présence d'Edwards et Cilliers dans l'encadrement, c'est la première fois que deux entraineurs étrangers se trouvent en équipe de France au même moment. Ce dernier en profite d'ailleurs pour mettre en avant l'esprit ouvert de Galthié pour la sélection française sur le site anglais News24 : "C'est un très grand honneur pour moi et Shaun qu'une personne de l'importance de Fabien choisisse deux entraineurs étrangers en dehors du vivier français". "Fabien a bien fait de mettre en place les bonnes personnes autour de lui".

"Les Lamborghini du rugby mondial"

Concernant les chances de la France pour la prochaine coupe du Monde, elles sont irréfutables selon lui. Ceci dit, il reste prudent sur les objectifs de résultats à court termes de l'équipe de France, et préfère se projeter vers la coupe du Monde.

Nous avons discuté de ce que nous souhaitions être comme équipe pour les six prochains mois, mais nous ne parlons pas de gagner le 6 Nations ou être troisièmes au classement mondial. Nous nous concentrons plutôt sur des détails que nous voulons réaliser en tant que groupe. Ces petits détails, nous permettrons ensuite de préparer la grande échéance : le Mondial en France.

En ce qui concerne la pression de recevoir une telle compétition à domicile, il sait pertinemment ce que cela implique, et se rappelle ses discussions avec le sélectionneur de l'époque champion du Monde en 1995 Morné du Plessis. Le Sud-Africain est donc parfaitement conscient de ce qui attend les Bleus dans un an. Notamment ce qu'il appelle les "Lamborghini du rugby mondial", à savoir la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud. Mais selon lui, la France a "un véhicule en préparation au garage en y ajoutant les bons composants, qui pourra concourir avec les meilleurs". Évidemment, la charnière Dupont-Ntamack fait partie du moteur de cette équipe de France. Avec le "Ministre de l'Intérieur" qualifié comme de Général de l'équipe, et qui malgré toute la pression et l'exposition médiatique qu'il reçoit, garde la tête froide. À l'image de l'ouvreur des Springboks Handré Pollard, que Cilliers a eu sous ses ordres aux Bulls de Pretoria en Super Rugby il y a plusieurs saisons. Reste à savoir si l'avenir sera aussi brillant pour la France que ces deux dernières années l'étaient pour les Sud-Africains.