RUGBY. 6 Nations. Incroyable : Sergio Parisse meilleur que Brian O'Driscoll dans ce domaine

Selon les chiffres du Tournoi des 6 nations, le troisième ligne de l'Italie Sergio Parisse fait partie des cinq meilleurs au nombre de mètres parcourus.

RUGBY. TOP 14. Comme Sergio Parisse, ces joueurs font durer le plaisir à presque 40 pigesSergio Parisse participera-t-il à la sixième Coupe du monde l'an prochain en France ? Rien n'est moins sûr. Le 3e ligne vient d'avoir 39 ans en septembre. Et même s'il fait durer le plaisir avec Toulon en Top 14, il pourrait être juste physiquement lorsqu'il aura 40 ans. Il n'a d'ailleurs plus joué avec l'Italie depuis octobre 2019 et le match face à l'Afrique du Sud lors du Mondial au Japon. Néanmoins, il n'a pas officiellement pris sa retraite internationale. Il espère sans doute être de l'aventure. Mais avant cela, il faudrait déjà qu'il joue cet automne puis cet hiver lors du Tournoi des 6 Nations. Si c'était le cas, il pourrait améliorer ses stats et notamment celle des mètres parcourus dans la compétition.



L'Argentin d'origine fait en effet partie des meilleurs dans ce domaine selon les chiffres officiels du Tournoi. C'est d'autant plus impressionnant qu'il est le seul avant dans un Top 5 uniquement composé de 3/4. Et non des moindres. Avec 3 088 mètres au compteur, il se place juste derrière l'Ecossais Stuart Hogg (3753). Lequel devrait continuer d'améliorer son total dans les années à venir. La longévité de l'Italien joue bien évidemment en sa faveur, mais on ne peut éluder le fait qu'il aime porter le cuir. En troisième et en cinquième position, on trouve les Irlandais Kearney et O'Driscoll, qui ne sont plus en activité. Notez que BOD a joué 65 matchs du Tournoi et Parisse 69, faisant de lui le détenteur du plus grand nombre de rencontres jouées dans la compétition. Le seul qui puisse encore menacer Parisse, c'est le Gallois North avec 2458 m parcourus. 540 m séparent les deux hommes, mais North n'a que 30 ans. Il pourrait donc très bien remonter au classement.