RUGBY. 6 Nations. France vs Irlande, une Rencontre Explosive aux Enjeux Colossaux : les Bleus favoris ?

Pour l'ancien talonneur international irlandais Bernard Jackman, ce match du Tournoi des 6 Nations face au XV de France sera très difficile pour l'Irlande.

RUGBY. Des Leçons durement Apprises : Quels sont les points d'amélioration du XV de France ?Après la déception de la coupe du monde, le XV de France entame un nouveau cycle par la réception de l'Irlande à Marseille dans le Tournoi des 6 Nations. C'est sans doute ce qui pourrait arriver de mieux aux Bleus. A condition bien évidemment de l'emporter. Une victoire aiderait les Tricolores à chasser les vieux démons de l'élimination en quart de finale face aux Boks.

Avec l'Afrique du Sud en novembre dernier, les Irlandais sont les seuls à avoir fait tomber les hommes de Fabien Galthié en compétition officielle. En effet, l'Ecosse avait aussi pris le dessus sur les Français en août dernier, mais il s'agissait d'un match de préparation. Les Tricolores sont donc revanchards à plus d'un titre.

Pour l'ancien talonneur international irlandais Bernard Jackman via Planet Rugby, cette rencontre sera très difficile pour ses compatriotes. "J'ai peur pour nous compte tenu de la qualité de cette équipe de France. Les gens disent "ils n'ont pas Dupont", mais elle possède 7 ou 8 demis de mêlée qui pourraient être titulaires dans un autre pays."

Certes, ils n'ont pas le même profil que le Toulousain, mais la profondeur du vivier actuel tricolore, notamment à ce poste, impressionne les observateurs. Et particulièrement Jackman qui officié en France comme entraîneur à Grenoble. Il estime que les Bleus auront à coeur de produire un match référence en ce début de cycle après avoir échoué face à leurs supporters à la Coupe du monde.

Comme à l'automne, la pression sera sur leurs épaules. En effet, le perdant pourra dire au revoir à un potentiel Grand Chelem. Mais les protégés de Galthié ont montré qu'ils savaient gérer cette attente, en particulier lors du match d'ouverture face aux All Blacks. Ils ne sont plus les mêmes qu'il y a quelques mois.

Pour Jackman, le vainqueur de ce match pourrait bien s'offrir le Tournoi, Grand Chelem à la clé. "Je pense que ce sera très difficile pour l'Irlande face à cette équipe à domicile." Si Dupont et Ntamack manque à l'appel, le sélectionneur tricolore va pouvoir s'appuyer sur des joueurs performants depuis leur retour en club. STATISTIQUES. Toulouse et Bordeaux survolent cette Champions Cup : les chiffres le prouvent !Il pense bien évidement au Stade Toulousain mais aussi à l'UBB, qui est en pleine bourre en ce moment. "Toulouse a puni l'Ulster le week-end dernier, et Bordeaux est impressionnant. Il y a beaucoup de qualité là-bas." Et ça tombe bien puisque la majeure partie de l'attaque bordelaise sera sauf surprise titulaire contre l'Irlande. En pleine confiance et forts de leurs automatismes, ils pourraient poser de gros problèmes aux Irlandais.